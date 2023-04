L'appuntamento con Terra amara prosegue e lo sceneggiato di Canale 5 è sempre pronto a stupire i telespettatori con nuove vicende. Le anticipazioni annunciano che le puntate che andranno in onda sabato 29 e domenica 30 aprile saranno ricche di colpi di scena, a partire dalla festa per l'arrivo di Leyla che terminerà con un incendio in cui rischierà la vita il piccolo Adnan. A casa Akkaya, invece, la tensione sarà alle stelle perché Mujgan si rifiuterà di far vedere il bambino a Yilmaz. Infine, Hatip continuerà a mentire a sua moglie, mentre Sermin proverà a riconquistare Sabahattin ma le sue speranze saranno spente sul nascere.

Anticipazioni Terra amara: Sermin decisa a riconquistare Sabahattin

Le anticipazioni di Terra Amara di sabato 29 e domenica 30 aprile raccontano che Sermin sarà decisa a riprendersi il suo ex marito e lo inviterà a cena con l'intento di ritornare con lui. Sabahattin, tuttavia, spiazzerà la sua ex moglie comunicandole che presto sposerà Julide. Nel frattempo, Hatip continuerà a prendere in giro sua moglie dicendole di avere urgenza di aiutare un suo amico in difficoltà, ma in realtà si recherà a un festino. Naciye questa volta non si lascerà abbindolare e deciderà di seguire suo marito per incastrarlo.

Anticipazioni puntate di sabato e domenica: un incendio farà spaventare tutti

Le puntate di Terra amara trasmesse sabato 29 e domenica 30 vedranno la famiglia Yaman in primo piano con i grandi festeggiamenti per l'arrivo di Leyla.

La bambina appena nata porterà una gioia indescrivibile ai suoi genitori e ad Hunkar che per il Mawlid organizzeranno una grande festa a cui parteciperà anche Sermin, sebbene non invitata. Nella confusione, tuttavia, Azize e Adnan sfuggiranno al controllo dei presenti e la nonnina, intenta a cercare dei gioielli nella stalla, appiccherà involontariamente un incendio con una candela.

Adnan rischierà di restare intrappolato tra le fiamme, ma Sermin riuscirà a portarlo in salvo.

Mujgan terrà lontano suo figlio da Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che la cugina di Demir diventerà un'eroina per tutti i presenti, anche se Hunkar e suo figlio continueranno ad essere diffidenti con lei. Per ripagare Sermin per aver salvato suo nipote, Hunkar consegnerà un regalo alla donna davanti alle amiche dell'associazione, ma lei lo troverà non adeguato al livello del suo gesto eroico.

Yilmaz, invece, sarà disperato per le condizioni critiche de suo bambino e in più dovrà affrontare Mujgan, per nulla intenzionata a farlo avvicinare a suo figlio. Le discussioni saranno all'ordine del giorno e la dottoressa troverà come sempre una valvola di sfogo in sua zia Behice.