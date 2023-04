Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, rivelano che Yilmaz e Zuleyha continueranno a vedersi in gran segreto e lontani da occhi indiscreti.

Proprio durante uno di questi incontri, ci sarà un colpo di scena del tutto inaspettato che avrà come protagonista Mujgan. La dottoressa, infatti, si sentirà male e tutto ciò metterà a repentaglio la sua vita e quella del bambino che porta in grembo.

Mujgan vittima di un malore: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano come Mujgan avrà un malore che metterà a repentaglio la sua gravidanza e la vita del bambino che porta in grembo.

La donna, infatti, sarà colpita da una emorragia e da fortissimi dolori che potrebbero avere delle conseguenze nefaste sul suo stato di salute, al punto da mettere a repentaglio anche la vita del bambino che porta in grembo.

A quel punto, impaurita da quello che potrebbe accadere ecco che la donna deciderà di mettersi subito in contatto con Yilmaz, per informarlo del fatto che necessita di essere portata in ospedale al più presto.

Yilmaz in segreto con Zuleyha: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che, tuttavia, Yilmaz non risponderà alla chiamata di sua moglie.

Il motivo? L'uomo non si trova in ufficio, così come le ha fatto credere, bensì è impegnato in uno dei suoi incontri segreti con Zuleyha, la quale aveva chiesto al suo grande amore di potersi rivedere ancora una volta.

Insomma, mentre Mujgan sta male Yilmaz sarà in compagnia del grande amore della sua vita e non risponderà alla richiesta d'aiuto della consorte.

Zuleyha vicina al parto: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni turche della soap opera Terra Amara rivelano che proprio nel momento in cui Mujgan si sentirà male, anche Zuleyha avvertirà un lieve malore.

La donna, in procinto di dare al mondo il suo secondo bambino frutto del suo amore con Demir, si renderà conto di essere ormai vicina al momento del parto.

A quel punto, Yilmaz sarà costretto ad agire in prima persona e ad accompagnare la donna in ospedale. All'arrivo presso la struttura sanitaria, Yilmaz dovrà fare i conti con la furia di Mujgan che, nel frattempo, si era recata da sola in ospedale per un controllo medico.