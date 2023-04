Le prossime puntate della soap turca Terra amara, che andranno in onda dall'1 al 5 maggio, mostreranno ai telespettatori prevalentemente le vicende che ruoteranno intorno al fidanzamento tra Rusten e Gulten e all'intervento di Cetin.

Andiamo ora a scoprire nel dettaglio che cosa accadrà agli abitanti della ormai celeberrima cittadina di Cukurova.

Terra amara, anticipazioni dell'1, 2 e 3 maggio

Nelle prossime puntate della soap opera turca Terra Amara, Hunkar si impegnerà a convincere Demir ad unirsi a lei per combattere i detrattori presenti a Cukurova.

Questo intento non avrà successo e Hunkar in risposta deciderà di candidarsi a presidente del Circolo degli imprenditori, cosa che faranno anche Demir e Hatip. Madre e figlio si divideranno inevitabilmente i voti e la vittoria se la aggiudicherà Hatip, la donna sarà particolarmente felice perché sarà convinta di aver dimostrato a Demir che solamente uniti si può prevalere. Nel frattempo Gaffur sarà particolarmente contento del fatto che Gulten si sposerà con Rusten e sarà intento ad organizzare la festa di fidanzamento. Non andrà però tutto per il verso giusto, visto che Cetin si presenterà alla cerimonia per parlare personalmente con la sua amata.

Rusten non prenderà particolarmente bene la scelta di Cetin e lo minaccerà con una pistola, tra i due nascerà una colluttazione e partirà uno sparo che ferirà gravemente il futuro sposo.

Vista la situazione Cetin si costituirà alla polizia e verrà inevitabilmente arrestato. Intanto Demir deciderà di festeggiare il trentacinquesimo anniversario dalla nascita della sua azienda, sarà presente anche Hatip nel ruolo di presidente del Circolo degli imprenditori. Alla cerimonia prenderà inoltre parte Naciye, ancora delusa e arrabbiata per la scoperta effettuata, ovvero quella relativa alla relazione segreta tra suo marito e Sermin.

Quest'ultima sarà tra gli invitati alla festa e la situazione potrebbe rischiare di degenerare da un momento all'altro. Gulten rimarrà molto scossa da ciò che è accaduto a Cetin e deciderà di andare a trovarlo in carcere, confessandogli tutto il proprio amore.

Cetin rimarrà particolarmente soddisfatto per le parole ascoltate e non vedrà l'ora di uscire di prigione per vivere con Gulten tutto il loro amore.

Nel frattempo durante la festa aziendale scoppierà un'inevitabile rissa tra Sermin e Naciye, con quest'ultima che prenderà per il capelli la sua rivale insultandola pesantemente. Interverranno così gli addetti alla sicurezza che decideranno senza alcun dubbio di estromettere dalla cerimonia Sermin, consentendo invece a Naciye di rimanere.

Terra amara: le prossime puntate del 4 e 5 maggio

In un primo momento Hunkar non risulterà essere particolarmente contenta delle continue visite da parte di Gulten nei confronti di Cetin, anche se poi si convincerà del fatto che la ragazza debba fare ciò che la rende più felice. Saniye non sarà molto soddisfatta per questa presa di posizione da parte di Hunkar, ma quest'ultima giustificherà il fatto in maniera chiara e sosterrà di volere ardentemente che Gulten trovi il vero amore.

Saniye scoprirà anche che Gulten in passato è stata violentata e rimarrà molto sconvolta da tale notizia, per questo motivo si recherà in carcere promettendo tutto il suo supporto a Cetin. Nel frattempo Zuleyha riceverà un passeggino ipotizzando che sia un regalo di Demir, dopo aver scoperto che in realtà era stato acquistato da Yilmaz per il suo futuro figlio deciderà di restituirlo. Questa cosa non sarà presa bene da Mujgan che non vorrà più saperne, visto che è stato già parzialmente utilizzato da Adnan.

Yilmaz rimarrà allibito dal comportamento sopra le righe di sua moglie e le chiederà spiegazioni sul suo atteggiamento, la donna gli comunicherà in maniera schietta di non voler avere nulla a che fare con gli Yaman.

In realtà Mujgan è andata su tutte le furie perché è a conoscenza del fatto che Adnan non è altro che il figlio di Yilmaz. Sermin, infine, andrà a parlare con Sabahattin e verrà a conoscenza del fatto che ha partecipato alle nozze di Betul e Pier e che ha portato un foulard acquistato a Parigi per Julide.