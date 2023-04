La settima stagione de Il Paradiso delle Signore si appresta a giungere alla propria conclusione nella settimana da lunedì 1° a venerdì 5 maggio su Rai 1.

Durante il suo soggiorno a Ginevra, Marcello finalmente troverà Adelaide di Sant’Erasmo e scoprirà il suo segreto, poi quando tornerà a Milano apprenderà del matrimonio lampo tra Ludovica Brancia e Ferdinando Torrebruna.Nel frattempo Marco di Sant’Erasmo si metterà a indagare su Roberto Landi e quando scoprirà il suo segreto lo affronterà a muso duro. Vittorio Conti, nel frattempo, si troverà davanti a un bivio, dopo aver fatto una scoperta sull’incendio del mobilificio Frigerio.

Spoiler Il Paradiso: Gemma sviene davanti alle Veneri

Marco riceverà un nuovo e importante incarico in America e questo significa che dovrà lasciare Milano per un po' di tempo. Alfredo e Clara porteranno avanti il loro piano per far ingelosire Irene, ma quest’ultima non avrà nessuna intenzione di ammettere i suoi errori.

Nel frattempo Agnese rivelerà ad Armando che vuole trasferirsi a Londra per stare vicino a Tina e alla nipotina Elisabetta e chiederà al suo compagno di seguirla. Il capo magazziniere, però, tentennerà e le chiederà qualche giorno per pensarci.

Durante il lavoro Gemma perderà i sensi davanti alle sue colleghe e si troverà costretta a confessare la sua gravidanza.

Irene, intanto, metterà in atto un piano per vedere se Alfredo è davvero innamorato della ciclista Boscolo.

Nel frattempo, Salvatore si renderà conto di essere innamorato di Elvira.

A breve ci sarà l'inaugurazione della Galleria Milano Moda e Vittorio escogiterà un piano geniale per contrastare la concorrenza: informerà i suoi collaboratori di aver intenzione di lanciare una nuova linea di abiti maschili a marchio Paradiso.

Ferdinando propone a Ludovica un matrimonio-lampo

Ferdinando, geloso del rapporto tra Marcello e Ludovica, proporrà un matrimonio-lampo alla sua fidanzata. Quest'ultima, a malincuore, si troverà costretta ad accettare la proposta.

Nel mentre, Ezio scoprirà che Veronica aveva scoperto della sua relazione segreta con la moglie Gloria e capirà che è stata proprio la vedova Zanatta a costringere Gloria a trasferirsi subito negli Stati Uniti.

Clara soffre in silenzio: ultimo appuntamento de Il Paradiso delle Signore 7

Dopo essersi chiarita con il giovane Perico, la capocommessa Cipriani finalmente scioglierà tutti i suoi dubbi sentimentali. Clara, dopo aver appreso che Alfredo e Irene si sono rimessi insieme, soffrirà in silenzio, nascondendo a tutti i sentimenti che nutre per il suo amico.

Ezio, nel frattempo, capirà di essere ancora innamorato di Gloria e deciderà di mettere un punto alla relazione con Veronica.

Gemma sarà sempre più intenzionata a non rivelare a Marco la verità della sua gravidanza, mentre quest'ultimo continuerà a sospettare che Roberto nasconda qualcosa.

Il Paradiso delle Signore 7, trame dal 1° al 5 maggio: Marcello torna a Milano

In seguito il giovane Barbieri tornerà a Milano con un animo più sereno e soddisfatto, sia perché ha rivisto la sua amata a Ginevra, sia perché è venuto a conoscenza del segreto di Adelaide, che ha promesso di mantenere

Maria, intanto, verrà a sapere che l’azienda di Vito in Australia rischia di chiudere e prenderà una decisione. Vittorio e Matilde s’incroceranno il giorno prima dell’inaugurazione della Galleria Milano Moda e l’uomo le farà gli auguri. I due, però, non si renderanno conto di essere osservati da Tancredi. La forte complicità che si è instaurata tra Matilde e il signor Conti alimenterà la gelosia e la rabbia di Tancredi.

Marco, non riuscendo a togliere dalla mente il segreto di Roberto, lo attaccherà e lo accuserà di fare il gioco sporco. Inoltre lo minaccerà di rivelare tutto a Gemma. Proprio quest’ultima si presenterà a sorpresa a villa Guarnieri, rivelando al giovane Sant'Erasmo una mezza verità sulla sua gravidanza.

Finale settima stagione de Il Paradiso delle Signore: Vittorio davanti a un bivio

Marcello farà un grande gesto d’amicizia verso il socio Salvatore, saldando tutte le cambiali rimaste insolute per la Caffetteria. Questa sorpresa farà commuovere il giovane Amato, il quale deciderà di festeggiare in grande stile questo. Inoltre Salvo si darà coraggio e inviterà Elvira a un appuntamento galante.

Dopo aver riflettuto a lungo sulla proposta di Agnese, intanto, Armando prenderà una decisione definitiva.

Nel frattempo, il giovane Barbieri incontrerà Ludovica e apprenderà del suo matrimonio con il signor Torrebruna.

Nel frattempo, dopo aver chiesto scusa a Roberto per averlo accusato ingiustamente, Marco correrà da Gemma per confessarle i sentimenti che nutre per lei. La ragazza si scioglierà davanti a questa inaspettata dichiarazione d’amore e gli rivelerà che è proprio lui il padre del bimbo che porta in grembo.

Vittorio, dopo aver scoperto chi è stato il mandante dell’incendio del capannone della famiglia Frigerio, sarà combattuto se rivelare tutta la verità a Matilde, o se tacere. Inoltre, dopo essersi soffermato a osservare l'insegna luminosa della nuova Galleria Milano Moda, il dottor Conti si allontanerà, ponendo così fine a questa settima stagione della soap.