Continua la messa in onda nel day time de Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. Gli spoiler relativi all'episodio che andrà in onda il 24 aprile svelano grandi novità. In primis sarà dato spazio alle vicende personali di Adelaide. La contessa, infatti, non darà più sue notizie e questo dettaglio farà ulteriormente preoccupare Ludovica e Marcello. Al contempo Matilde indagherà sulle vicende legate all'incendio della sua fabbrica.

Il Paradiso, spoiler 24 aprile: Barbieri e la sua ex in ansia per Adelaide

Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 24 aprile sarà dato spazio alle vicende della contessa.

La misteriosa sparizione della donna terrà alta l'attenzione dei telespettatori. Difatti nel corso della puntata si apprenderà che la donna non da notizie da giorni e giorni. La sua partenza per l'estero e tutte le bugie raccontate dalla contessa già avevano destato i sospetti sia di Ludovica sia di Marcello. I due, infatti, saranno in grande apprenzione per le sorti della donna, alla quale sono molto legati entrambi. Tuttavia anche Guarnieri non sembra indifferente al mistero della cognata. L'uomo, infatti, ha avviato delle ricerche per apprendere dove si trovi realmente Adelaide e capire perchè sia partita. Flora, però, scoprirà che il suo futuro marito le ha mentito riguardo alle ricerche della cognata e questo dettaglio la farà piuttosto arrabbiare.

Il Paradiso, anticipazioni 24/4: Alfredo vuole chiudere con Irene

Le anticipazioni della puntata del 24 aprile de Il Paradiso delle Signore preannunciano importanti novità anche per quanto riguarda la coppia formata da Irene e Alfredo. Quest'ultimo è rimasto molto turbato dal comportamento della fidanzata. La ragazza gli ha mentito e lui ha preferito chiudere il loro rapporto.

Stando a quanto viene anticipato, Irene vorrebbe recuperare e riconquistare la fiducia del ragazzo. Il giovane Perico, però, questa volta sembrerà deciso a chiudere. Clara, infatti, si farà da portavoce, dicendo alla sua amica che Alfredo non è disposto ad andarle incontro.

Puntata del 24 aprile de Il Paradiso: Matilde indaga sull'incendio

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 aprile si tornerà a parlare del caso dell'incendio della fabbrica Frigerio. Matilde, infatti, sarà decisa ad andare a fondo in questa storia e per farlo chiederà il supporto di Vittorio. Quest'ultimo non si tirerà certo indietro. La donna riuscirà a incontrare il maggiordomo della villa, il quale potrebbe sapere qualcosa in più dell'accaduto. Al contempo Roberto noterà la complicità fra Marco e Gemma e proverà a scoprire quale sia il reale rapporto fra i due.