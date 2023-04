Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir sarà alla disperata ricerca di Züleyha. La ragazza è fuggita da Çukurova dopo aver scoperto che Demir l'ha tradita. Il giovane non saprà dove sbattere la testa, così per cercarla si rivolgerà a Sadi, investigatore privato nonché amico di Züleyha, ma l'uomo proverà ad allontanare Demir dal vero luogo in cui si trova la moglie.

Züleyha lascia Çukurova

Nelle prossime puntate Züleyha scapperà a Cipro dopo aver saputo che Demir l'ha tradita con Ümit. Non sopporterà di continuare a vivere con un uomo di cui non si fida più, così prenderà Adnan e Leyla e scapperà via.

Lo farà grazie all'aiuto di Sadi, che le procurerà i passaporti e, per farle avere un po' di soldi, le venderà le quote della società Yaman a suo nome.

Demir verrà a conoscenza del fatto che Züleyha è andata via e a dirglielo sarà Sevda. Proverà a raggiungerla al porto, ma la giovane avrà già oltrepassato il controllo dei passaporti.

Demir e lo scontro con Gülten

Demir tornerà a Villa Yaman e chiederà a Gülten dove sia finita Züleyha. La giovane lo sa, visto che lei e Çetin l'hanno accompagnata al porto per aiutarla con i bagagli, ma l'amicizia che le lega le due donne è molto forte, così Gülten la proteggerà e non svelerà a Demir i dettagli della fuga.

Una scelta che lo farà arrabbiare tanto, arriverà anche al punto di chiedere a Gülten di lasciare la villa, ma la ragazza si rifiuterà e lo incolperà per tutto il male che ha fatto a Züleyha.

Demir chiede aiuto a Sadi

Demir non saprà cosa fare per scoprire dove si trova la moglie, così penserà bene di chiedere aiuto all'investigatore privato Sadi. Quest'ultimo, però, è molto amico di Züleyha, quindi farà di tutto per proteggerla da Demir. Si comporterà come se Züleyha avesse lasciato Çukurova senza lasciare traccia, ma Demir si renderà conto che non sarebbe mai potuta riuscire a organizzare una fuga da sola.

Demir racconterà a Sadi cosa è successo con Züleyha. Gli dirà della sua storia clandestina con Ümit, precisando che è tutto finito, ma nonostante ciò Züleyha non lo perdona e non c'entra solo il tradimento: la ragazza si è risentita perché il marito non le ha raccontato niente.

Demir parte per l'Inghilterra

Demir chiederà a Sadi di trovare Züleyha.

"Ti ha mai parlato di Cipro?", chiederà all'investigatore privato, ma lui negherà di sapere che Züleyha ha dei contatti a Cipro e farà di tutto per cercare di dissuaderlo a recarsi lì. Così proverà a convincerlo del fatto che Züleyha potrebbe essersi recata insieme ai bambini a Londra.

Demir gli crederà? Ebbene sì, Demir partirà per Londra pronto a trovare Züleyha, ma non potrà immaginare che quel viaggio sarà solo un buco nell'acqua.