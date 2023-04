Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda martedì 18 aprile, le tensioni in casa Yaman non accenneranno a placarsi nemmeno un po'. Infatti, Hunkar affronterà suo figlio Demir, mentre l'uomo ricorderà a sua moglie di non mettersi contro di lui poiché sfidarlo è pericoloso.

Intanto, nella casa di Yilmaz la situazione non sarà migliore: Mujgan proverà un dolore insopportabile quando vedrà il piccolo Adnan tra le braccia di suo marito. Successivamente, Behice avrà un confronto con Sermin, ma la loro discussione verrà interrotta da Hatip che sceglierà di unirsi alle donne per condividere con loro il disprezzo nei confronti della famiglia Yaman.

Dopodiché, Fekeli si sfogherà con il figlioccio durante la grigliata a casa sua e, alla vista di Hunkar, non si accorgerà di un dettaglio: Behice sta cercando di sedurlo. Infine, Gulten accetterà di sposare Rustem.

Yilmaz prende il piccolo Adnan in braccio in Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra amara, le tensioni nella tenuta Yaman non riusciranno a placarsi minimamente: Hunkar tornerà alla villa dopo il mancato matrimonio con Fekeli e deciderà di affrontare una volta per tutte suo figlio; mentre Demir ricorderà a sua moglie che sfidarlo potrebbe essere molto pericoloso. Nel frattempo, a casa di Yilmaz la situazione non sarà delle migliori, poiché la vista di Adnan tra le braccia del giovane Akkaya causerà a Mujgan un fortissimo dolore.

Infatti, la dottoressa di Adana ha da poco appreso che suo marito è il vero padre del piccolo figlio di Zuleyha.

Behice, Sermin e Hatip condividono l'odio contro gli Yaman

Successivamente, la zia di Mujgan farà visita nuovamente a Sermin per parlare insieme a lei della signora Hunkar e di come mettere quest'ultima in cattiva luce di fronte alla società di Cukurova.

Tuttavia, a interrompere le due donne sarà Hatip che giungerà a casa della cugina di Demir e si unirà alle signore per condividere il proprio disprezzo nei confronti della famiglia Yaman. Infine, Yilmaz ospiterà i suoi familiari e più cari amici a una grigliata a casa sua. Durante la serata, Fekeli si sfogherà con il figlioccio e, alla vista della donna che stava per sposare, si turberà particolarmente, tanto da non accorgersi dei giochi di seduzione di Behice nei suoi confronti.

Gulten Taskin vuole sposare Rustem in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Gulten apprenderà che Rustem ha chiesto di sposarla e, nonostante sua cognata sia contraria, la ragazza deciderà di incontrare l'uomo per conoscerlo. Dopodiché, la sorella di Gaffur sceglierà di rinunciare al proprio sentimento nei confronti di Cetin per sposare il ricco pretendente, un uomo molto più grande di lei e con già tre figli. Infine, Saniye inviterà la ragazza a riflettere, soprattutto sapendo che il braccio destro di Yilmaz è interessato a lei.