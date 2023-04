Non c’è pace per gli abitanti di Cukurova che nelle puntate di Terra Amara del 17 e 18 aprile dovranno affrontare una serie di nuove problematiche. Dopo che nozze sfumate tra Hunkar e Fekeli, i due finiranno per allontanarsi. Lei cercherà di riavvicinarsi al figlio Demir, mentre lui verrà corteggiato da Behice. Mentre Demir spaventerà la moglie, dicendole che è pericoloso sfidarlo, Yilmaz finirà per leggere il diario di Mujgan, intenerendosi. Tra il figlio di Fekeli e la dottoressa ci sarà un riavvicinamento, fino a quando la donna non resterà turbata dalla vista di Yilmaz e Adnan insieme.

Terra Amara puntata lunedì 17/4: Yilmaz legge il diario di Mujgan

Attraverso l’intercessione di Behice, Yilmaz finirà per fare una scoperta a dir poco scioccante. Tutto avrà inizio quando il figlio di Fekeli si ritroverà ad avere tra le mani un diario all’interno del quale Mujgan affida le sue intime conversazioni con il bambino che porta in grembo. Sarà così che Yilmaz si intenerirà e accorcerà le distanze dalla donna. Quest’ultima però, avendo scoperto la vera paternità di Adnan, sarà intenzionata a far luce sulla vicenda, chiedendo conto all’amato. In realtà Yilmaz non sa di essere il padre del figlio di Zuleyha. Intanto Hunkar, che si è vista sfumare il matrimonio con Fekeli a causa delle rivelazioni fatte da sua nuora, deciderà di ricucire lo strappo venutosi a creare con il figlio Demir.

Quando l’erede degli Yaman sentirà parlare delle malefatte commesse dal defunto padre, resterà alquanto perplesso.

Anticipazioni Terra Amara martedì 18/4: Yilmaz prende in braccio Adnan, Mujgan addolorata

All’interno della puntata di Terra Amara in onda su Canale 5 martedì 18 aprile, in casa Yaman si respirerà una forte aria tesa, che non vorrà accennare a diminuire.

Il motivo sarà legato sia al gesto di Hunkar, la quale affronterà suo figlio, che alla minaccia di Demir nei confronti della moglie Zuleyha. Quest’ultima, infatti, verrà messa in guardia dal marito, in merito al pericolo che si corre quando lo si provoca.

Nemmeno nell’abitazione di Yilmaz la situazione sarà migliore di quella degli Yaman.

Quando Mujgan vedrà il suo amato avere tra le braccia il piccolo Adnan, sprofonderà nel dolore in quanto è a conoscenza della reale paternità del bambino.

Behice cerca di sedurre Fekeli

Spazio anche a Behice e Sermin nelle nuove puntate di Terra Amara. Le due signore si ritroveranno a chiacchierare quando saranno interrotte dall’intromissione di Hatip. Quest’ultimo si metterà a parlare di quanto disprezza la famiglia Yaman. Fekeli, turbato dalla vista di Hunkar, si sfogherà con il figlio e non noterà come Behice stia cercando di sedurlo.