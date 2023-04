Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 28 aprile su Canale 5 alle ore 14:10, le sorti della famiglie dei protagonisti cambieranno con la nascita dei piccoli Leyla e Kerem.

La prima, figlia di Demir e Zuleyha scatenerà la gioia della famiglia Yaman e dei braccianti delle baracche, che riceveranno in regalo una moneta d'oro ciascuno per celebrare la nascita della piccola. Il secondo, figlio di Mujgan e Yilmaz, sarà ancora in pericolo di vita poiché nato prematuramente e la sua situazione preoccuperà particolarmente la famiglia Akkaya.

Nel frattempo anche Fekeli e Behice confideranno le loro angosce per il nipote.

Intanto Saniye e Gaffur dovranno affrontare una dolorosa riflessione dopo aver capito che non possono avere figli. Infine, Hatip cercherà di ingannare sua moglie, ma Naciye lo seguirà per smascherarlo una volta per tutte.

La famiglia Yaman festeggia la nascita di Leyla in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Zuleyha ha dato alla luce una bambina perfettamente in salute che, insieme a suo marito, ha chiamato Leyla. Dopodiché, la nascita della bambina cambierà le sorti della famiglia Yaman, che sceglierà di mettere da parte l'astio con gli avversari e di godersi appieno il felice momento. Infatti, Demir proverà a consolare Yilmaz per aiutarlo in questo difficile momento e la stessa cosa farà sua madre con Fekeli.

Inoltre, per festeggiare l'arrivo di sua figlia, Demir regalerà una moneta d'oro a tutti i braccianti delle baracche.

La famiglia Akkaya teme che Kerem non possa farcela

Nel frattempo, Mujgan ha partorito un bambino prematuro, che viene messo in un'incubatrice per cercare di salvargli la vita. Le condizioni del piccolo Kerem Ali inizialmente non miglioreranno e Yilmaz inizierà a temere il peggio.

Anche Fekeli sarà preoccupato per le condizioni di suo nipote e confiderà alla signora Behice le angosce sulla delicata situazione che sta affrontando la sua famiglia.

Saniye e Gaffur affrontano una dolorosa riflessione

Saniye e Gaffur dovranno affrontare una riflessione molto dolorosa: non potranno mai vivere l'emozione di diventare genitori.

Per questo motivo, i due inizieranno a pensare di adottare una bambina da crescere come se fosse loro.

Infine Hatip uscirà dalla villa in cui vive con sua moglie e la ingannerà dicendole di dover, urgentemente, prestare soccorso a un amico, ma Naciye non gli crederà. Infatti, la donna deciderà di seguirlo e scoprirà che suo marito si trova a un festino e si preparerà a smascherarlo.