Luca Daffrè sotto accusa: il nuovo tronista di Uomini e donne scatena critiche e dubbi da parte dei fan della trasmissione di Maria De Filippi, molti dei quali non credono nella sua "buona fede".

Il motivo? Da un po' di settimane, Luca sta portando avanti un percorso decisamente poco convincente, durante il quale ha avuto modo di conoscere un bel po' di ragazze, ma a quanto pare poche o forse nessuna ha saputo far breccia nel suo cuore realmente.

Scatta la polemica su Luca Daffrè: il tronista di Uomini e donne finisce sotto accusa

Nel dettaglio, la presenza di Luca sul trono di Uomini e donne ha scatenato subito accesissime critiche e polemiche da parte dei fan.

In tanti non avevano gradito il fatto che la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi desse spazio ad una persona che, in passato, ha già avuto modo di fare diverse esperienze televisive.

Luca, infatti, è stato prima un tentatore di Temptation Island e successivamente ha partecipato anche all'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi.

Insomma, un passato televisivo per l'attuale tronista del talk show Mediaset che, con l'evolversi del suo percorso in trasmissione, sembra continuare a non convincere il pubblico da casa.

'Vuole solo visibilità', i sospetti sul trono di Luca a Uomini e donne

In queste settimane c'è stato un vero e proprio boom di richieste da parte di ragazze interessate a conoscere Luca ma, a quanto pare, in pochissime avrebbero colpito il ragazzo.

E, sui social, i fan della trasmissione di Maria De Filippi iniziano a sospettare che lo scopo della partecipazione di Luca a Uomini e donne non sia quello di cercare l'amore.

"Sembra chiaro che Luca non è lì per cercare una ragazza. Vuole solo visibilità", ha scritto un utente puntando il dito contro il nuovo tronista di questa edizione.

"Un ragazzo bello come lui, avrà una fila di donne interessate a conoscerlo. Perché cercare l'amore in tv?", ha scritto ancora qualcun altro che sembra non gradire la presenza del giovane Daffrè in trasmissione.

Si avvicina la scelta finale di Nicole a Uomini e donne

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso delle prossime settimane e come si evolverà il percorso di Luca Daffrè a Uomini e donne, cresce l'attesa anche per quella che sarà la scelta finale di Nicole, l'altra tronista di questa edizione, giunta ormai al rush finale del suo percorso.

Anche il trono di Nicole è stato accompagnato da un bel po' di critiche e aspre polemiche che non sono passate inosservate.

C'è stato un momento in cui, la tronista, si è ritrovata a fare i conti anche con le accuse di essersi messa d'accordo con il suo corteggiatore Andrea: illazioni che lei stessa ha smentito, pur lasciando numerosi dubbi tra i fan.