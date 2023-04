Si vivranno momenti di tensione in occasione delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato svelano che Yilmaz Akkaya sarà deciso a uccidere Hunkar Yaman in quanto l'ha allontanato da suo figlio Adnan.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz scopre che Mujgan ha cercato di uccidere Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in tv, annunciano che Yilmaz si renderà protagonista di un nuovo colpo di testa.

Tutto inizierà quando Mujgan completamente, soggiogata dalla zia Behice, cercherà di convincere Zuleyha a togliersi la vita e lo farà minacciandola con una pistola.

Durante il confronto la dottoressa rivelerà alla rivale di sapere che Adnan è il figlio di Yilmaz, per poi iniziare uno scontro fisico con lei. In questo frangente Hekimoglu sparerà quasi all'altezza del cuore a Zuleyha, tanto da convincersi di averla uccisa. Tuttavia la moglie di Demir riuscirà a salvarsi dopo essere stata sottoposta a un difficile intervento chirurgico. Una volta ripresasi, Zuleyha avrà modo di incontrare Yilmaz, tanto da informarlo delle malefatte di Mujgan. L'uomo così scoprirà che la moglie ha cercato di uccidere l'ex fidanzata.

L'ex meccanico ritiene Hunkar responsabile della situazione con Adnan

Yilmaz sarà sconvolto dalle parole di Zuleyha e non reagirà bene neanche quando gli confiderà che Adnan è suo figlio.

L'uomo l'accuserà per aver taciuto per troppo tempo un simile segreto. Nonostante la rabbia, Akkaya accetterà di tenere la bocca cucita per proteggere l'incolumità del bambino. La moglie di Demir consiglierà all'ex fidanzato di trovare una soluzione senza dare nell'occhio e quindi di non esporlo a nessun rischio. Tuttavia l'uomo non potrà fare a meno di pensare alla vera responsabile di tutta questa situazione, così si recherà alla fattoria Yaman deciso a confrontarsi con Hunkar (Vahide Percin), in quanto la ritiene colpevole di tutto, visto che ha obbligato Zuleyha al silenzio e a sposare Demir.

Akkaya deciso a sparare la signora Yaman

Yilmaz, completamente fuori controllo, pedinerà Hunkar fino alle stalle, dove sembrerà intenzionato a spararle con un'arma da fuoco. L'ex meccanico dovrà desistere dal suo folle piano quando il piccolo Adnan correrà tra le braccia di sua nonna. Nonostante ciò il marito di Mujgan non riuscirà a dimenticare che la signora Yaman ha obbligato Zuleyha a contrarre in matrimonio per nascondere la presunta sterilità di Demir.