Mancano meno di due giorni al ritorno su Canale 5 di U&D: dopo quasi una settimana di stop, infatti, il dating-show riprenderà la sua regolare programmazione mercoledì 26 aprile. Quel giorno andrà in onda la prima parte della movimentata registrazione che Maria De Filippi ha condotto sabato scorso: le anticipazioni fanno sapere che si inizierà con Gemma e con la furiosa lite che Tina ha avuto con Elio in studio, costringendo la padrona di casa a intervenire per placare gli animi.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Da venerdì 21 aprile U&D è in pausa: al posto del dating-show, infatti, sono andati in onda uno speciale di Amici e le repliche di soap opera di Canale 5.

L'attesa dei fan per le nuove puntate, però, sta per finire: mercoledì 26 sarà trasmessa la parte iniziale di una registrazione che sta facendo discutere da giorni per le tantissime cose che sono accadute in studio sia tra i protagonisti senior del cast sia tra i giovani.

Le anticipazioni che circolano in rete da sabato scorso, dunque, fanno sapere che tra meno di 48 ore andranno in onda i racconti di Gemma sulle uscite col signor Giuseppe, ma soprattutto la furiosa lite che Tina ha avuto con Elio in studio.

L'opinionista ha perso le staffe quando ha sentito il cavaliere chiedere un'altra chance a Paola: indispettita dal dietrofront dell'uomo che solo una settimana prima aveva offeso la dama e le indelicatezze che avrebbe avuto con lui a cena, Cipollari l'ha attaccato con forza.

La presentatrice di U&D mette pace

Gli spoiler della puntata di U&D che i telespettatori vedranno a partire dal 26 aprile (molto probabilmente questa registrazione "riempirà" tutta la settimana, terminando venerdì 28), inoltre, fanno sapere che questo acceso scontro è finito solo grazie all'intervento di Maria De Filippi.

Quando ha capito che i toni si stavano alzando troppo, la padrona di casa del format ha invitato l'opinionista a calmarsi e a ridimensionare il suo atteggiamento eccessivamente aggressivo nei confronti del cavaliere Elio.

Poco dopo, però, ci ha pensato Aurora a riaccendere gli animi intavolando una forte discussione con Armando. Il napoletano ha reagito male alla notizia che Tropea abbia contattato la sua ex Lucrezia per sapere in che rapporti siano attualmente.

La giovane, che nel recente passato è stata corteggiatrice del Trono Classico, ha avvisato Incarnato dell'accaduto e questo ha dato vita a una lite che ha coinvolto anche altri protagonisti del cast.

Censura in arrivo a U&D

Se lo scontro con Aurora dovrebbe andare in onda tra mercoledì e venerdì prossimo, è la rissa che Armando ha avuto con Riccardo a U&D che quasi sicuramente sarà censurata dalla redazione.

Chi il 22 aprile era agli Elios per assistere all'unica registrazione della scorsa settimana, ha raccontato che Incarnato e Guarnieri sono arrivati al punto di mettersi le mani addosso dopo un vivacissimo botta e risposta. I presenti sono riusciti ad allontanare i cavalieri solo qualche secondo dopo il faccia a faccia che hanno avuto davanti alle telecamere, per questo moltissimi fan pensano che questa scena non sarà trasmessa in tv.

A fine riprese, però, Armando si è scusato con il collega di parterre e l'ha convinto a fare pace con una stretta di mano che ha raccolto gli applausi del pubblico.