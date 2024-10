Durante le prossime puntate di Endless love, Asu si ritroverà davanti la realtà dei fatti: anche se è sposata con Kemal, lui continua ad amare Nihan. Sarà molto duro per lei vedere la ragazza tra le braccia del marito. Il tutto accadrà nella casa di Nihan che si trova a Şile, luogo in cui la giovane si è trasferita per un breve periodo. Kemal la raggiungerà per parlarle della scoperta appena fatta: sa di essere il padre di Deniz. Tra i due ci sarà tanta tensione a causa della vicenda, ma alla fine si lasceranno andare a un abbraccio, che avrà come spettatrice Asu, che riuscirà a trovare l'indirizzo della casa in cui si trovano i due.

Le prossime scoperte di Kemal

A breve il pubblico di Canale 5 potrà assistere al matrimonio tra Kemal e Asu. È già abbastanza noto, ma si può anticipare che non lo faranno per amore. Kemal la sposerà per puro interesse, perché Asu riceverà da Galip le sue azioni della Holding Kozcuoğlu e il ragazzo le vorrà gestire solo per fare un dispetto a Emir.

Dopo questo evento succederanno tante altre cose: verrà a galla che Asu in realtà è una Kozcuoğlu, ma soprattutto Kemal scoprirà che Deniz è realmente sua figlia. Un test del Dna confermerà tutto e questa scoperta sconvolgerà non solo la vita del ragazzo, ma anche quella di Nihan.

Asu alla ricerca di Kemal

Kemal raggiungerà Nihan in una casa a Şile.

In realtà lei si è trasferita per qualche giorno senza dire nulla a nessuno, ma Kemal verrà lo stesso a conoscenza dell'indirizzo. Anche se Emir gironzolerà intorno alla moglie, i due riusciranno a stare insieme. Ovviamente non per il menefreghismo di Emir nei confronti di Nihan, semplicemente perché a Istanbul accadrà un altro evento sconvolgente: Müjgan aprirà gli occhi per la prima volta e il ragazzo tornerà da sua madre, anche perché verrà ricoverata in ospedale per eseguire alcuni test.

Nihan e Kemal, però, non potranno stare tranquilli, perché ci sarà un'altra persona intenta a cercare il ragazzo: Asu. Quest'ultima non riuscirà a trovare il marito e crederà che si trovi con Nihan, e per scoprire l'indirizzo del suo momentaneo domicilio farà qualche ricerca nel navigatore satellitare della macchina di Emir.

Guardando la cronologia troverà questo indirizzo, "Doğasan Sitesi, Şile". Asu penserà che sia proprio il luogo in cui si trovi Nihan, così prenderà la macchina e partirà.

Le lacrime di Asu

Mentre lei sarà in viaggio, Kemal e Nihan si riuniranno. Ovviamente parleranno della bambina, ma anche del loro amore. Nihan non riuscirà a resistergli, così si lascerà andare a un tenero e intimo abbraccio.

Proprio in quell'istante arriverà Asu, che assisterà a questa scena guardando dalla finestra presente nel salotto. Le lacrime sgorgheranno dai suoi occhi, sarà veramente difficile trattenerle. La ragazza sarà veramente stufa del fatto che Nihan sia sempre d'intralcio nella sua vita, così penserà a un modo per sbarazzarsene.