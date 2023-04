Domenica 2 aprile 2023 andrà in onda un nuovo episodio di Terra amara, dove non mancheranno i colpi di scena. Dalle anticipazioni, si viene infatti a sapere che Gaffur, senza dire nulla a Saniye, venderà tutti gli ori di famiglia. Lo farà per ripianare il debito con Hatip.

Nuove scintille ci saranno intanto tra Yilmaz e Demir, dopo che Akkaya avrà venduto le sue quote societarie a una cordata di investitori tedeschi: c'è infatti una condizione che potrebbe portare Demir alla rovina.

Terra amara del 2 aprile: Yilmaz e Mujgan pianificano il loro futuro

Nell'appuntamento di domenica 2 aprile le vicende riprenderanno dal momento in cui il tentativo di far riappacificare Yilmaz e Demir sarà fallito. La cena organizzata tra le due famiglie da Fekeli sarà stata un completo disastro. Nel corso del nuovo episodio, Behice cercherà di convincere Ali Rahmet a trasferire la sua attività e la sua famiglia a Istanbul, anche per il bene di Mujgan. Il tutto, appunto, a seguito di quanto accaduto la sera prima durante la cena. Proprio mentre i due discuteranno della faccenda al circolo della città, arriverà Hunkar. La madre di Demir li interromperà e mostrerà tranquillità, nonostante il caos avvenuto la sera prima a casa di Fekeli.

Nel frattempo Yilmaz e Mujgan pianificheranno il loro futuro, in attesa dell'arrivo del loro primo figlio.

In Terra amara, Gaffur vende gli ori di famiglia all'insaputa di Saniye

Nel corso di questa nuova puntata di Terra Amara, Zuleyha si confiderà invece con Sabahattin. Alla tenuta, Saniye si accorgerà della tristezza di Gaffur e penserà che il marito stia così perché ha perso il lavoro di capomastro.

La donna non sa invece, che Gaffur, tormentato dal debito che ha con Hatip, ha venduto gli ori di famiglia a sua insaputa. Demir scoprirà invece che Yilmaz avrà ceduto le quote della società agli investitori tedeschi e ne sarà felice. Lui e Akkaya non saranno più soci e questo lo solleverà. Non sa però che dietro a tutto c'è un tranello che gli ha teso Yilmaz.

Spoiler Terra amara: Yilmaz inganna Demir, Yaman su tutte le furie

Scorrendo le anticipazioni si può vedere che Yilmaz avrà posto una condizione ai nuovi soci tedeschi e che potrebbero ridurre sul lastrico Demir. Insomma, Akkaya non avrà fatto un favore al suo rivale, vendendo le quote della società che aveva a sua volta acquistato da Cengaver. Quando Demir scoprirà l'inganno, si infurierà e andrà al cotonificio dove però dovrà vedersela con Fekeli. Questa volta Ali Rahmet perderà la pazienza e userà le maniere forti contro il figlio di Hunkar. Quest'ultimo, quando incrocerà Yilmaz, gli giurerà vendetta.