Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 24 aprile su Rai1 alle 16:05, Matilde non si darà per vinta e continuerà a indagare sull'incendio al mobilificio Frigerio. Inoltre, la donna comincerà a sospettare che suo marito sia implicato nel reato e chiederà a Vittorio di aiutarla per scoprire la verità. Intanto, Roberto vorrà capire quale sia, ad oggi, il legame tra la sua futura moglie Gemma e l'ex fidanzato Marco. Successivamente, dopo la rottura con Irene, Alfredo non vorrà assolutamente fare un passo indietro, a meno che la venere non gli chieda scusa per avergli raccontato una bugia.

Nel frattempo, Armando tornerà da Londra e porterà a Salvatore notizie di sua madre Agnese, mentre Flora apprenderà che Umberto le ha raccontato una menzogna ed è sulle tracce di Adelaide. Nella parte finale, Ludovica e Marcello saranno molto preoccupati per la scomparsa della contessa. Infine, dopo lunghe ricerche, Matilde troverà il maggiordomo della villa dove viveva ai tempi dell'incendio in fabbrica.

Matilde chiede aiuto a Vittorio per le indagini sull'incendio

Nella prima parte della puntata de il Paradiso, Matilde non demorderà dal cercare la verità e continuerà le indagini per scoprire chi ha appiccato il fuoco al mobilificio Frigerio anni addietro. Inoltre, la signora Frigerio, spinta dai sospetti che suo marito Tancredi sia implicato nel reato, chiederà al direttore del Paradiso, Vittorio, di aiutarla a capire cos'è successo quella notte.

Nel frattempo, il pubblicitario Roberto vorrà comprendere il reale rapporto tra Gemma e Marco ad oggi. Infatti, Landi crede che i due siano ancora spinti da un forte sentimento, ma vorrà capire se è amore o solo bene.

Armando torna da Londra e porta notizie di Agnese

Successivamente, Armando tornerà da Londra e porterà a Salvatore notizie su sua madre Agnese che è ancora occupata con sua figlia Tina e il figlio nato da poco, mentre Flora scoprirà che il commendatore le ha mentito e si è messo sulle tracce della nobildonna di Sant'Erasmo.

Nel frattempo, Alfredo comunicherà a tutti che la sua posizione, sulla rottura con Irene, è irremovibile. L'unica opzione possibile, affinché lui possa fare un passo indietro, è che la signorina Cipriani gli chieda scusa per le bugie raccontate.

Matilde incontra il maggiordomo della villa ne il Paradiso

Nella parte finale della puntata de il Paradiso, le preoccupazioni di Marcello e Ludovica non si desteranno per l'ambiguo comportamento di Adelaide, che non dà notizie di sé da un bel po' di tempo.

Infine, Matilde, dopo lunghe ricerche, rintraccerà il maggiordomo della villa in cui viveva ai tempi dell'incendio al mobilificio Frigerio. Solo in questo modo la signora Frigerio potrà chiarire i suoi sospetti sul conto di Tancredi.