Cosa succede nelle ultime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5? Le anticipazioni sull'atteso finale di sempre della soap opera pomeridiana, rivelano che ci sarà spazio per l'ennesimo lutto che colpirà la protagonista Zuleyha.

Dopo aver sofferto a lungo per la morte del suo amato Yilmaz, la donna riuscirà a ritrovare il sorriso insieme ad Hakan ma, anche questo nuovo amore, sarà destinato ad un finale a dir poco tragico e nefasto per la protagonista della soap opera turca che spopola in tv e streaming.

Zuleyha affronta un altro lutto: anticipazioni Terra Amara ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di Terra Amara in onda prossimamente in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che Zuleyha deciderà di darsi una nuova chance in amore e, col passare del tempo, riuscirà a costruire un rapporto intenso con Hakan.

L'amore della maturità per la protagonista della soap che, finalmente, crederà di poter dare una svolta definitiva alla sua vita, ma si sbagliava di grosso.

Anche Hakan andrà incontro ad un triste destino e, pure lui, morirà proprio nelle battute finali della soap opera turca.

Un vero e proprio colpo al cuore per Zuleyha che, ancora una volta, si ritroverà costretta a dover celebrare il funerale di una persona con la quale aveva creduto e sperato di poter costruire qualcosa di bello insieme.

Zuleyha fa arrestare Betul: anticipazioni Terra Amara ultime puntate

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che la protagonista sarà ben pronta a mettersi sulle tracce dei criminali che hanno assassinato il suo amato Hakan.

Grazie ad una serie di indagini, la donna riuscirà a farli beccare. Trattasi di Betul e Abdulkadir: sono loro i due pericolosi criminali che hanno fatto del male ad Hakan e, dopo aver messo a segno il loro omicidio, proveranno a scappare via per far perdere le loro tracce.

Zuleyha, però, si rivelerà più furba dei due assassini e nel corso delle ultime puntate di sempre, riuscirà a farli arrestare e condannare al carcere, dove dovranno scontare la loro pena.

Vahap spietato alle nozze di Fikret: anticipazioni Terra Amara finale

E poi ancora, le anticipazioni sulle puntate finali di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che arriverà anche il momento delle nozze tra Fikret e Zeynep.

I due, dopo aver lottato a lungo per il loro amore, decideranno di unirsi ufficialmente in matrimonio e, in questo modo, diventare a tutti gli effetti marito e moglie.

Eppure, il matrimonio della coppia verrà messo in bilico dallo spietato Vahap. Gli spoiler della soap rivelano che l'uomo, da sempre geloso di Fikret e Zeynep, deciderà di presentarsi al matrimonio con dell'esplosivo.

Il suo scopo, infatti, sarà quello di trasformare questo giorno di felicità in una vera e propria tragedia ma, per fortuna, il suo piano non andrà in porto.