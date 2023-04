Chiara Ferragni e Fedez, appena rientrati da Dubai dove hanno trascorso le vacanze pasquali insieme ai figli Leone e Vittoria, hanno annunciato sui rispettivi profili social, la ripresa della seconda stagione di The Ferragnez [VIDEO]. I fan della coppia erano in attesa della Serie TV, che andrà in onda a partire dal 18 maggio su Prime Video con tre puntate mentre la seconda parte sarà trasmessa il 25 maggio 2023.

Cosa è successo a Sanremo: la coppia ha superato la crisi

Attraverso i social la coppia ha anche annunciato che dopo l'estate ci sarà un'edizione speciale tutta dedicata al dopo Sanremo, Edizione 73, in cui Chiara Ferragni ha partecipato come co-conduttrice al fianco di Amadeus.

Non è chiaro se nel The Ferragnez Special verrà raccontata la (presunta) crisi della coppia dopo il Festival.

Si ricorda che nella serata della finale, durante l'esibizione di Rosa Chemical, ci fu un bacio "incriminato" tra il cantante e Fedez,. Il bacio inquisito è avvenuto sotto gli occhi non solo dei presenti in sala e dei telespettatori, ma anche della moglie Chiara Ferragni che aveva commentato: "Ora sono anche io a credito di un limone". Subito dopo, durante lo spazio pubblicitario, Fedez è risalito sul palco e si è solo intuito il disappunto di Chiara Ferragni dai gesti e dalle espressioni, mentre Fedez veniva ripreso di schiena in una posizione "down", a testa china e con le braccia aperti in segno di scuse.

Quanto è accaduto nelle giornate seguenti non è dato a sapere, in quanto la coppia dopo la chiusura del Festival non ha dato notizie di sè sui social; anzi Chiara Ferragni ha postato solo la sua immagine o quella dei figli. Una punizione nei confronti del marito? Dopo una settimana abbondante la coppia è riapparsa insieme, ma nessuno dei due ha mai dato chiarimenti pubblici su quanto accaduto.

I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming a partire dal 18 maggio, mentre la seconda parte sarà disponibile dal 25 maggio.

La serie documentario sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez

The Ferragnez è la serie-documentario che racconta la vita privata della famiglia che ha avuto il suo successo soprattutto grazie ai social.

La serie TV racconta in modo autentico le vicende quotidiane della coppia più seguita sui social negli ultimi anni, dei loro momenti intimi e di ciò che attraversa la loro vita. La serie è prodotta da Banijay Italia S.p.a, Amazon Studios ed è andata in onda per la prima volta il 9 dicembre 2021. Nel 2022 le riprese sono state sospese a causa della malattia che ha colpito Fedez e che lo ha costretto ad un forzato riposo dopo l'intervento al pancreas, per asportare un raro tumore. Lui stesso ha fatto queste dichiarazioni attraverso delle riprese video poi postate su Instagram e Twitter.