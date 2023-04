L'edizione 2022/2023 di U&D è ancora in onda ma tra i fan c'è già chi pensa alla prossima e ai ragazzi che saranno scelti per il nuovo Trono Classico. Una candidata alla poltrona rossa è Chiara Rabbi, ex corteggiatrice e compagna di Davide Donadei; i due si sono lasciati da mesi e oggi lei ammette che le piacerebbe tornare nel dating-show in un ruolo diverso. Ad attirare l'attenzione della romana è stato Alessio Campoli, la "non scelta" di Lavinia Mauro.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nell'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni, Chiara Rabbi è andata contro Roberta, ha commentato le voci di ritorno di fiamma con Davide e ha risposto a chi la vorrebbe sul trono a settembre.

In merito a quello che è accaduto di recente nel suo rapporto con Donadei, l'ex corteggiatrice di U&D ha spiegato che c'è stato un riavvicinamento (partito da lui dopo la fine dell'avventura nella casa del Grande Fratello Vip) ma che non è riuscita a lasciarsi andare del tutto.

"Con lui esce la parte peggiore di me, la storia diventa tossica", ha fatto sapere la giovane nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 17 aprile.

Anche se il tronista ha provato a riallacciare un legame sentimentale dopo mesi di gelo e vari rumor di tradimento, Chiara ha detto "no" e continua a sperare in un amore diverso da quello che ha vissuto fino a poco tempo fa.

Le parole sul legame con U&D

Chiara ha anche risposto ai gossip che la vorrebbero tra i papabili tronisti della prossima edizione di U&D.

"Se dovesse presentarsi l'occasione, accetterei. Fino a poco tempo fa non sarei stata pronta, ma oggi cerco una persona che mi dia tanto e mi sblocchi", ha fatto sapere la ragazza al blogger Pugnaloni che l'ha intervistata nei giorni immediatamente successivi al suo incontro con Davide a Milano.

Quando le è stato chiesto di fare il nome di un corteggiatore di quest'anno che le sarebbe piaciuto conoscere davanti alle telecamere, Rabbi ha menzionato la "non scelta" di Lavinia Mauro.

"Alessio Campoli mi ha colpita molto. Mi sembra spigliato e il suo modo di fare diretto e semplice mi piace tanto", ha spiegato la romana.

Le stoccate alla dama di U&D

Chiara non ha perso l'occasione per punzecchiare Roberta, la dama che la scorsa estate ha avuto un breve flirt col suo ex Davide. Anche se il tronista ha sempre detto che le due situazioni non si sono mai accavallate, Rabbi non ci ha creduto e oggi continua a lanciare frecciatine a quella che considera essere stata una "terza incomoda" nel suo rapporto d'amore.

A Pugnaloni che le ha fatto una domanda sugli scontri che Roberta ha con Nicole a U&D, l'ex corteggiatrice ha risposto: "Lei non la stimo, non ho una bella considerazione di lei".

Anche se preferisce non guardare le puntate delle quali Di Padua è protagonista, la giovane ammette di provare un forte fastidio quando viene a conoscenza di alcune sue "uscite poco eleganti e fuori luogo".

Qualora Chiara fosse scelta come tronista della prossima edizione del dating-show, i telespettatori potrebbero assistere a confronti settimanali tra lei e la dama del Trono Over con la quale è in corso una diatriba a distanza da tantissimo tempo (un po' come sta accadendo da quando Santinelli si è accomodata sulla poltrona rossa).

Per conoscere i protagonisti della nuova stagione del format condotto da Maria De Filippi, però, si dovrà aspettare ancora qualche mese: la pausa estiva del programma Mediaset dura da fine maggio a inizio settembre, quindi, in quel periodo, circoleranno moltissime indiscrezioni sia sui ragazzi che comporranno il cast del Trono Classico che su dame e cavalieri che saranno riconfermati nel parterre.