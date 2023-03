Svolta decisamente romantica tra Demir e Züleyha nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Lei, dopo tanto tempo, gli dichiarerà il suo amore e suggelleranno la loro unione trascorrendo una notte di passione insieme.

Züleyha dichiara i suoi sentimenti a Demir

Züleyha si convincerà che Demir sia la persona più giusta per stare al suo fianco, ora che Yilmaz se n'è andato per sempre. Per questo motivo si sentirà pronta ad aprirgli il suo cuore. Demir sarà dello stesso avviso, anche se ultimamente si è lasciato andare con Ümit e la loro storia d'amore clandestina, ma sarà deciso a lasciarsi questa storia alle spalle.

Züleyha e Demir si ritroveranno e suggelleranno la loro unione con un bacio. Ne hanno passate tante da quando Demir ha saputo che Züleyha per due giorni non è rientrata a casa. Tutto è finito nel migliore nei modi, lei tornerà a casa sana e salva, e gli confesserà che lo ama e che non è stato facile ammetterlo a se stessa. Sentendo queste parole Demir non smetterà di piangere: finalmente la moglie ricambia i suoi sentimenti. Züleyha gli dirà che ha capito di essere innamorata di lui dalla gelosia che provava quando vedeva che dormiva fuori casa, e ora vuole solo pensare al loro futuro e quello dei loro bambini.

Ümit, più agguerrita che mai, vuole solo Demir

Di conseguenza Ümit si accorgerà che Demir si sta allontanando da lei, soprattutto quando sarà testimone del bacio che si scambierà con la moglie.

Vorrà parlare con lui così telefonerà alla villa e gli chiederà di raggiungerla a casa. Lui andrà, ma solo per dirle che la vuole lasciare.

Ümit, però, non avrà intenzione di arrendersi così facilmente, per questo lo inviterà a prendersi tutto il tempo necessario per riflettere più chiaramente sul da farsi, ma Demir non sembrerà disposto a cambiare idea.

Scoppia la passione tra Demir e Züleyha

Nonostante Demir e Züleyha si siano ritrovati, i due dormono ancora in stanze separate. Sarà lui a fare il primo passo e a raggiungerla nella sua camera da letto. Tra i due sembrerà esserci molta tensione, ma Demir le tenderà la mano e Züleyha l'afferrerà senza pensarci. Si abbracceranno e inizieranno a baciarsi.

Entrambi daranno libero sfogo alla passione trascorrendo la notte insieme. Sarà un grande momento e Züleyha farà una promessa a Demir: "Ti amo e ti amerò per sempre".

La mattina successiva si sveglieranno abbracciati e sarà il piccolo Adnan a correre in camera per svegliarli. Tutto sembrerà andare per il meglio e finalmente la famiglia Yaman potrà dire di essere felice. Per Demir la storia con Ümit sarà solo un brutto ricordo e ormai non gli resta che pensare al suo futuro al fianco della sua Züleyha.