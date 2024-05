Tarik andrà a prendere Nihan da casa di Kemal e quando lui si opporrà non esiterà a rispondergli: 'Io non sono tuo fratello". Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love spiegano che Emir si sentirà in trappola quando Nihan scoprirà che Ozan è innocente e non potrà più ricattarla. Nihan andrà a casa di Kemal, ma Emir ordinerà a Tarik di andare a riprenderla e lui arriverà persino a puntare la sua arma contro il fratello pur di non deludere il suo capo.

Emir in trappola: Nihan scoprirà che Ozan è innocente

Dopo aver visto il video della notte del presunto omicidio di Linda, Kemal tornerà a sperare di poter vivere finalmente il suo amore.

Nihan andrà da Emir per dirgli che il loro matrimonio è finito, ma non sarà così facile liberarsi di lui. Kemal e la sua amata saranno certi dell'innocenza di Ozan e il video di Linda con la finta sacca di sangue sarà per loro la prova che non c'è stato nessun omicidio. Emir correrà subito ai ripari e farà una chiamata anonima alla polizia, affermando di aver visto Linda il 15 ottobre 2010 in compagnia di Ozan Sezin.

Gli agenti andranno subito alla villa per portare il ragazzo in questura e interrogarlo, ma lui si sentirà male e finirà in ospedale. Quando Ozan starà meglio, la polizia gli chiederà spiegazioni in merito alla soffiata ricevuta e lui tirerà un sospiro di sollievo, perché il 15 ottobre era impegnato con i preparativi di nozze di sua sorella.

Emir dirà alla polizia una data sbagliata solo per mettere paura alla famiglia Sezin, sperando che Nihan decida di tornare con lui, ma non sarà così.

Tarik deciderà di seguire Emir fino in fondo

Nihan andrà via con Kemal e questo farà infuriare Emir che si darà da fare per passare al contrattacco. Kozcuoğlu chiederà al ricattatore di mandargli la pistola con le impronte di Ozan, disposto a pagare qualunque cifra.

A Emir, infatti, non resterà nessun'altra prova da usare per provare l'omicidio, ma l'arma con le impronte di Ozan è stata portata via dal ricattatore cinque anni prima. In attesa di ottenere delle risposte, Emir chiederà a Tarik di andare subito a prendere Nihan. Kozcuoğlu dirà al suo collaboratore che presto potrebbe prendere il posto di Tufan e avrà l'opportunità di svolgere un lavoro importante per lui.

Prima, però, Emir avrà un altro compito per Tarik: andare a prendere Nihan e portarla da lui.

Il maggiore dei Soydere non esiterà e andrà a bussare a casa di Kemal. "Sono venuto a prendere la signora Nihan", dirà Tarik, ma Kemal non avrà nessuna intenzione di lasciare andare la sua amata: "Fratello, vai via". A quel punto Tarik darà una risposta inaspettata a Kemal: "Io non sono tuo fratello". Nihan proverà ad intervenire, spiegando a Tarik che Emir lo sta solo usando per le sue provocazioni, ma alla fine Kemal prenderà suo fratello e lo spingerà fuori dalla sua casa. Tra i due ci sarà uno scontro fisico e quando Tarik sarà colpito da un pugno non esiterà a puntate la sua pistola contro Kemal.

"Non sei più mio fratello", ripeterà Tarik, ordinando a Nihan di seguirlo.

L'eterna rivalità tra i due fratelli Soydere

Tra Tarik e Kemal non c'è mai stato un rapporto idilliaco. Sin da quando erano entrambi a casa Soydere c'era un forte rivalità tra i due, soprattutto da parte di Tarik. Quest'ultimo non perdonava a suo fratello il fatto di aver lasciato l'attività di famiglia per cercare la sua strada studiando ingegneria. Kemal ha fatto carriera, mentre Tarik è rimasto a lungo a lavorare nella barberia di suo padre, senza nessuna possibilità di crescita.

Il fratello maggiore viveva nella frustrazione ogni momento di successo di Kemal, fino a quando nella sua vita è arrivato Emir. Quest'ultimo ha offerto a Tarik un aiuto economico per avviare un'attività tutta sua e con il passare del tempo gli ha chiesto di lavorare con lui. Adesso Tarik è completamente preso dalla sua nuova posizione e pur di accontentare Emir è disposto a tutto.