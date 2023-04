Le prossime puntate di Un posto al sole si preannunciano ricche di colpi di scena. In particolare, gli episodi in onda giovedì 20 e venerdì 21 aprile 2023 vedranno al centro dei riflettori la travagliata storia di Alberto e Clara che giungerà al capolinea. Questa volta l'avvocato sarà incastrato da un video che Micaela girerà al Vulcano e la sua compagna avrà quindi la certezza di essere stata di nuovo tradita. Clara lascerà Alberto Palladini e sembrerà decisa a non voler tornare sui suoi passi, ma l'avvocato Palladini è imprevedibile e non si esclude che faccia di tutto per riprendersi la sua famiglia.

Anticipazioni Un posto al sole: Micaela impegnata nella promozione del Vulcano

Un posto al sole non smette mai di stupire e le anticipazioni di giovedì 20 e venerdì 21 aprile spiegano che per Alberto Palladini ci sarà un'altra brutta sorpresa in arrivo. Tutto inizierà dall'assunzione di Micaela come social media manager per risollevare le sorti del Vulcano. La gemella si darà da fare sin da subito per pubblicizzare il locale di Silvia e per prima cosa girerà un video da diffondere sui social network. Quello che accadrà a causa delle immagini girate da Micaela, però, sarà davvero imprevedibile e farà alzare la tensione in casa Palladini.

Anticipazioni puntate del 20 e 21 aprile: si sgretolano le certezze di Clara

Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda giovedì 20 e venerdì 21 aprile saranno molto importanti per Clara che vedrà il video girato da Micaela e capirà di essere stata tradita di nuovo da Alberto. Evidentemente tra i clienti del Caffè Vulcano ci sarà Palladini in compagnia di Diana e in atteggiamenti inequivocabili.

Clara sarà delusa e amareggiata per essersi fidata nuovamente di Palladini, andando contro i consigli dei suoi amici. Per lei questa sarà l'ennesima umiliazione e non riuscirà sopportarla, soprattutto dopo aver perdonato un altro tradimento in passato.

Alberto incastrato, Clara decisa a lasciare il padre di suo figlio per sempre

Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 20 e venerdì 21 aprile rivelano che per Alberto Palladini inizierà di nuovo un periodo buio. L'avvocato, infatti, dopo essersi guadagnato a fatica il suo lavoro allo studio Poggi e la fiducia di Clara, rischierà nuovamente di perdere tutto quello che aveva costruito. La sua ambizione lo aveva già portato a denigrare il Caffè Vulcano pur di impossessarsene, ma il suo piano era andato in fumo. Nelle prossime puntate andrà in onda un'altra sconfitta di Alberto e questa volta sarà sul piano sentimentale. L'avvocato, infatti, sarà filmato con Diana da Micaela e il video finirà nelle mani di Clara che questa volta lascerà il suo compagno Palladini, decisa ad allontanarsi da lui per sempre. Palladini, tuttavia, è un personaggio imprevedibile e non si esclude che faccia di tutto per rirendersi la sua famiglia.