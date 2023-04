Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, anche Fekeli dovrà affrontare la morte della sua amata Hünkar. Poco dopo la proposta di matrimonio che lui le farà, la donna verrà uccisa da Behice e nulla sarà più come prima. Fekeli, appena saprà della scomparsa, correrà subito a Villa Yaman e davanti alla sua Hünkar, stesa senza vita sul suo letto, non potrà far altro che sfogare tutto il suo dolore, lasciandosi andare a delle parole veramente forti.

Fikret porta delle brutte notizie a Fekeli

Tutti proveranno un dolore straziante dopo la morte improvvisa di Hünkar Yaman.

La donna verrà assassinata e nessuno saprà che dietro la sua dipartita ci sia la mano di Behice. Sarà Demir a trovarla in mezzo alle rovine di Çukurova e a riportarla a casa. Un dolore straziante per il figlio: sarà difficile accettare il fatto che la madre non torni più.

Un'altra persona che ama veramente tanto la donna è Fekeli, che in un primo momento sarà all'oscuro del ritrovamento del cadavere. Lui e Yilmaz si troveranno in mezzo alla foresta alla ricerca di Hünkar, ma a un tratto arriverà Fikret, che porterà delle pessime notizie.

Fekeli corre da Hünkar a Villa Yaman

Fikret dirà a Fekeli che purtroppo Hünkar è stata ritrovata senza vita. Il dolore sarà straziante, al punto che Fekeli cadrà per terra disperato: l'amore della sua vita se n'è andato per sempre.

Non lascerà passare un solo istante e correrà subito a Villa Yaman, luogo in cui si trova la salma della donna.

Entrerà in casa e salirà le scale che lo porteranno dritto alla camera da letto della sua amata. Il suo cuore si frantumerà in mille pezzi quando vedrà il corpo senza vita di Hünkar giacere sul letto.

Fekeli e Demir condividono un grande dolore

Fekeli abbraccerà Demir: anche se nella vita non sono mai stati amici, purtroppo questo sarà un dolore che li unirà. Fekeli lascerà Demir per buttarsi in ginocchio accanto al letto di Hünkar: il dolore sarà troppo forte da sopportare e le lacrime non smetteranno di scivolare sul suo viso.

"Cosa farò senza di te? Perché te ne sei andata?", si chiederà Fekeli pensando a quella ferita nel cuore che, molto probabilmente, non si rimarginerà mai. "La mia vita finisce qui, perché mi hai abbandonato, non posso vivere senza di te", continuerà Fekeli lasciandosi andare a un grido straziante e colmo di dolore.

Demir osserverà tutta la scena e accanto a lui, a sostenerlo, ci sarà Züleyha. Anche lei avrà le lacrime agli occhi perché, nonostante tutte le controversie passate, alla fine lei e Hünkar erano diventate veramente complici. Non ci saranno parole per descrivere il vuoto che la donna più potente di Çukurova lascerà nella vita di tutti.