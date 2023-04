Un posto al sole prosegue con nuove puntate e secondo le anticipazioni, la seconda settimana di aprile si aprirà con molte sorprese. Lunedì 10 e martedì 11, infatti, al centro dei riflettori ci saranno Angela e Franco che saranno in attesa di un figlio e ognuno di loro reagirà in modo diverso. Per Alberto, invece, dopo una Pasquetta insolita arriverà il momento di recuperare il rapporto con Diana, ma lei non sembrerà avere il suo stesso interesse. Nel frattempo, Silvia sarà molto più serena grazie alla nuova società con Nunzio e Diego, ignara del grosso aiuto economico che le ha dato Michele.

Infine, Viola si preparerà a tornare a casa con Eugenio, ma inizierà ad avere dei ripensamenti.

Anticipazioni Un posto al sole: Angela in dolce attesa

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 10 e martedì 11 aprile raccontano che per Franco e Angela la Pasqua porterà una novità molto importante. I due coniugi, infatti, scopriranno che la famiglia si allargherà con l'arrivo di un bambino o una bambina. Ognuno di essi reagirà diversamente rispetto a questo cambiamento e, mentre Franco avrà dei modi poco sensibili per affrontare la cosa, Angela si farà prendere da una strana sensazione di sconforto. Viola, invece, si preparerà a tornare a casa con Eugenio e il piccolo Antonio, ma proprio sul più bello la donna sembrerà avere ancora dei ripensamenti.

Anticipazioni puntate di lunedì 10 e martedì 11 aprile: Alberto in difficoltà con Diana

Le puntate di Un posto al sole di lunedì 10 e martedì 11 aprile vedranno i riflettori puntati su Alberto Palladini, che dopo una pasquetta davvero particolare dovrà affrontare i primi problemi con Diana. Le trame non specificano cosa accadrà tra l'avvocato e l'architetto, ma i due si allontaneranno per qualche motivo.

Alberto si impegnerà al massimo per recuperare terreno con la sua nuova amante, ma lei non sembrerà affatto interessata quanto lui. L'atteggiamento dei due amanti, inoltre, non passerà inosservato agli occhi di qualcuno che presto potrebbe smascherarli. Chi sarà? Per Silvia, invece, dopo un periodo davvero difficile, sembrerà ritornare il sereno e tutto sarà pronto per la nuova società con Nunzio e Diego.

Michele aiuterà economicamente Silvia a sua insaputa

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 10 e martedì 11 aprile rivelano che il Caffè Vulcano sarà pronto a ripartire con entusiasmo e tutto questo avverrà anche grazie al prezioso aiuto di Michele. L'ex marito di Silvia, infatti, darà un notevole contributo economico per realizzare la nuova società e salvare il locale della donna, ma preferirà non dirle niente. Rossella sarà l'unica a conoscere il gesto generoso del giornalista e gli sarà molto riconoscente. A Palazzo Palladini, infine, proseguiranno i litigi tra Mariella e Serena, ma questa volta i rispettivi mariti potrebbero arrivare alle cause di questa inimicizia.