Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché in streaming su RaiPlay. Intervistato di recente da La nostra tv, Roberto Farnesi ha lanciato delle anticipazioni legate sia al termine della stagione attuale de Il Paradiso delle signore sia al prossimo capitolo della soap opera Rai. L'attore toscano, il quale veste i panni del commendatore Umberto Guarnieri, ha asserito come al centro delle tematiche dello sceneggiato ci saranno sia il segreto della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) che Galleria Milano Moda.

Farnesi, inoltre, ha aperto alla possibilità che nella prossima stagione della fiction daily targata Giannandrea Pecorelli possa esserci il ritorno di un personaggio.

Roberto Farnesi: 'Nella prossima incredibile stagione forse qualcuno tornerà'

Nel corso di una recente intervista, Roberto Farnesi ha voluto stimolare la fantasia dei sempre crescenti spettatori de Il Paradiso delle signore dichiarando: "Nella prossima incredibile stagione forse qualcuno tornerà".

L'identità del personaggio che potrebbe far ritorno nella soap rimane, ovviamente, un mistero per il momento ma in tal senso è possibile avanzare diverse ipotesi, alcune delle quali legate a stretto giro anche ai segreti della nobile di Sant'Erasmo.

Ad esempio si potrebbe trattare di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) che tornerebbe in quel di Milano con a fianco la coniuge Nicoletta e la figlia Margherita, così come di Marta (Gloria Radulescu) che si rientrerebbe presumibilmente nelle dinamiche riguardanti il personaggio di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

L'attore Farnesi: 'Il segreto della contessa e l’apertura del nuovo grande magazzino saranno il lancio della prossima incredibile stagione'

L'attore toscano ha, inoltre, fatto presente come due tematiche tra tutte terranno banco a cavallo tra la stagione attuale de Il Paradiso delle signore e la prossima.

Farnesi ha, difatti, asserito: "Il segreto della contessa e l’apertura del nuovo grande magazzino saranno il lancio della prossima incredibile stagione".

Tale doppio spoiler del volto storico della fiction daily lascerebbe intuire non soltanto che il mistero di Adelaide non verrebbe svelato nei prossimi episodi, o perlomeno non del tutto, ma anche che Galleria Milano Moda non dovrebbe essere una meteora concorrenziale per il Paradiso.

Il segreto della contessa, sul quale continuerà a indagare Umberto stando alle parole dell'attore, potrebbe anche sancire un ritorno di fiamma tra i due atteso da diversi telespettatori dello sceneggiato di casa Rai.