Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato campione di ascolti delle reti Mediaset segnalano che Cetin Cigerci (Aras Şenol) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) rischieranno di morire. I due uomini infatti finiranno vittime di una attentato da parte di Hatip e un suo complice.

Terra amara anticipazioni: Fekeli consiglia a Yilmaz di trasferirsi ad Istanbul

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che Hatip attenterà alla vita di Fekeli e Cetin.

Tutto inizierà quando Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) pregherà Yilmaz (Uğur Güneş) di non andarla più a trovare in carcere. Pertanto, quest'ultimo accetterà il consiglio di Fekeli di iniziare una nuova vita e trasferirsi ad Istanbul in compagnia della moglie Mujgan (Melike İpek Yalova) e del piccolo Kerem Ali. Ali Rahmet e Cetin così saluteranno la coppia per poi dirigersi verso la fabbrica di cotone per svolgere le regolari mansioni. Durante il tragitto, l'auto accuserà un problema al motore. Il fidanzato di Gulten a questo punto deciderà di fermarsi per sincerarsi del problema. Ben presto i telespettatori scopriranno che il guasto meccanico è frutto di una trappola.

Cetin e Ali Rahmet vittime di un attentato

Nelle puntate turche di Terra amara, in programma nelle prossime settimane in tv, due uomini incappucciati faranno fuoco verso Cetin e Fekeli scesi in strada. L'anziano impresario e il suo tirapiedi a questo punto risponderanno al fuoco finendo per ferire uno degli attentatori ad una gamba.

A tal proposito, Ali Rahmet avrà alcuni sospetti sul possibile mandante dall'attentato. Il padrino di Yilmaz crederà che dietro al gesto scellerato ci sia Hatip e un altro imprenditore decisi ad entrare in possesso di tutte le aziende di Cukurova. L'uomo infatti crederà che Tellidere e il suo socio si siano vendicati di lui per averli impedito l'acquisto di alcuni possedimenti di Cukurova.

Hatip e il suo complice vogliono eliminare il padrino di Yilmaz

I sospetti di Fekeli si riveleranno corretti. Hatip e il suo complice si scaglieranno come una furia contro i loro scagnozzi per non aver portato a termine il piano omicida nei confronti di Ali Rahmet e Cetin. Nonostante questo, i due malintenzionati appariranno decisi a portare avanti il loro piano teso ad eliminare il padrino di Yilmaz. Tale scenario desterà la preoccupazione del fidanzato di Gulten, il quale deciderà di prendere un'iniziativa senza ascoltare il parere di Fekeli che movimenterà di parecchio le vicende ambientate a Cukurova.