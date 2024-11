La trama sulla puntata finale de La rosa della vendetta in programma il 17 novembre in prima serata su Canale 5 rivela che Gulcemal farà la conoscenza di suo figlio Cemal, trovandoselo in mezzo alla strada in seguito al suo ritorno in città dopo cinque anni. Grazie a tale incontro, l'uomo capirà che è arrivato il momento di riabbracciare Deva e sua madre Zafer per recuperare il tempo perso.

Gulcemal lascia tutta la sua eredità a Gulendam

Gulcemal si getterà dalla scogliera al termine di un confronto acceso con Zafer che non gli ha mai dimostrato un briciolo d'affetto.

L'uomo non verrà ritrovato, nonostante le battute di ricerche iniziate subito dopo la tragedia. Tutti sospetteranno che il corpo sia stato trascinato via dalla furia dell'acqua del fiume. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Gulcemal - prima di uscire di scena - aveva contattato un avvocato per dividere tutta la sua eredità. L'uomo lascerà a Gulendam tutto il suo patrimonio nonostante i dissapori sorti per aver fatto del male al cognato Mert. Gulcemal donerà poi ad Armagan una cura sperimentarle presso un istituto svizzero per ritornare a camminare. L'uomo infine lascerà a Deva una marca di tessuti intestata a suo nome.

Gulcemal conosce Cemal, il figlio di Deva

Cinque anno dopo, Gulcemal si rifarà vivo.

Si scoprirà che l'uomo era scomparso nel nulla per permettere ai suoi cari di riappacificarsi. Zafer, intanto, apparirà ancora frastornata per la presunta morte di suo figlio, sebbene - in cuor suo - si auguri di riuscire a riabbracciarlo. Anche Deva sentirà che il suo amato è ancora vivo.

Intanto, Cemal - il figlio di Deva - si allontanerà dalla sua abitazione, facendo preoccupare tutti.

Gulcemal - riconosciuta l'identità del bambino - inserirà il libro "Il mio albero di arance rosse" lo stesso che aveva regalato a sua moglie prima di scomparire all'interno della sua borsa. Dopo aver letto una lettera di Deva, l'uomo capirà che è arrivato il momento di svelare alla famiglia che è ancora vivo. Gulcemal si presenterà ad un evento in suo onore, dove tutti visibilmente commossi lo abbracceranno stretto al loro petto.

Deva e Zafer si getteranno tra le braccia dell'uomo in quella che sarà una commuovente riappacificazione.

Riassunto puntate precedenti de La rosa della vendetta

Nelle recedenti puntate de La rosa della vendetta andate in onda nel mese di novembre su Canale 5, Ibrahim ha preparato a Deva la ciorba di fiori per farla stare meglio, sebbene le abbia ribadito che non sarebbe stato più suo papà se lei non avesse posto fine alle nozze con Gulcemal. Ma la ragazza ha replicato di considerarlo come suo padre biologico e che non avrebbe mai smesso di essere sua figlia