Le puntate delle terza stagione di Terra Amara vedono l'arrivo ad Adana dell'aitante Fikret, il nipote di Ali Rahmet Fekeli. La presenza del giovane però non sarà gradita a tutti. Come rivelano le anticipazioni della soap turca provenienti dalla Turchia, Behice vedrà nel giovane una minaccia. La zia di Mujgan cercherà in tutti i modi di impossessarsi delle ricchezze di Fekeli per cui l'arrivo di un parente indiretto e la scelta di Yilmaz di non farsi adottare potrebbe mettere in grave pericolo il suo piano machiavellico. Per tale motivo Behice indagherà sul passato del giovane col chiaro intento di dimostrare che Fikret è un impostore.

Fekeli ritrova il nipote Fikret

Proseguono le anticipazioni della terza stagione di Terra amara che si concentrano sulla figura di Fikret, la cui presenza metterà in agitazione Behice. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica prenderà il via nel momento in cui Fekeli ritroverà il nipote, figlio del defunto fratello Musa. Felice di poter stare con un parente, Ali Rahmet inviterà il giovane a lasciare l'albergo nel quale risiede per trasferirsi presso la sua villa. Già infastidita dal fatto che Yilmaz abbia rifiutato la proposta del padrino di farsi adottare legalmente, Behice si innervosirà ancora di più quando sia Fekeli che Akkaya inviteranno Fikret a lasciare la Germania per trasferirsi ad Adana stabilmente per occuparsi degli affari di famiglia.

Behice non si darà pace e si convincerà che Fikret non sia il vero nipote di Ali Rahmet, ma solo un impostore che ha preso il suo posto per poter mettere le proprie mani sulla ricchezza di Fekeli. Complice di questa idea sarà un discorso che Behice ascolterà da Sermin e Fusun. Secondo le due donne Musa era un uomo molto basso, per cui Behice non riuscirà a capire come mai Fikret sia tanto alto.

Si tratterà di una teoria di scarsa importanza a cui neanche Mujgan darà retta quando la zia gliela illustrerà.

La zia di Mujgan vede in Fikret un impostore

Behice in ogni caso non si arrenderà, e sempre attraverso le pettegole Sermin e Fusun scoprirà che a soli tre anni Fikret si è ustionato gravemente il petto per cui i segni saranno di certo ancora visibili.

Così la perfida zia con una scusa verserà una bevanda sulla camicia del giovane e poi lo pregherà di toglierla per poterla smacchiare.

Infastidito dal comportamento invadente di Behice, Fikret andrà nella sua camera a spogliarsi e i segni dell'ustione effettivamente non saranno visibili. Le teorie di Behice saranno quindi reali? Per comprenderlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.