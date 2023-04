La soap opera Terra amara ambientata tra Istanbul e Çukurova, continua a sorprendere i telespettatori italiani. Le anticipazioni dei nuovi episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Çetin Ciğerci (Aras Şenol) correranno un grosso pericolo poiché subiranno un attentato da due imprenditori in combutta con Hatip Tellidere (Mehmet Polat).

Dopo l'accaduto, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) annullerà la sua trasferta a Istanbul con la moglie Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) per salvare il loro matrimonio: i genitori del piccolo Kerem Alì quindi si rifaranno vivi in città.

Spoiler turchi, Terra amara: Yilmaz decide di partire, Fekeli e Cetin cadono in una trappola

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) finirà dietro le sbarre del carcere dopo aver attentato alla vita del marito Demir (Murat Ünalmış) per averla cacciata dalla tenuta e accusata di averlo tradito con Yilmaz. A questo punto la fanciulla chiederà al suo ex fidanzato Akkaya di non farle più visita in prigione, con la speranza che Yaman si decida a farla scagionare. Yilmaz su consiglio di Fekeli accetterà di trasferirsi a Istanbul con Mujgan per il bene del figlio Kerem Alì, a unirsi al viaggio sarà anche la zia Behice (Esra Dermancıoğlu).

Ali Rahmet e Cetin si recheranno alla fabbrica di cotone dopo aver salutato la coppia ma non arriveranno a destinazione poiché, durante il tragitto, la loro automobile avrà un problema al motore.

Fekeli e Cetin cadranno in una vera e propria trappola, due uomini incappucciati punteranno le loro armi da fuoco contro di loro. Per fortuna Ali Rahmet e il suo dipendente riusciranno a sopravvivere durante la violenta colluttazione. Il padrino di Yilmaz sospetterà che i colpevoli dell’attentato siano due imprenditori giunti in città per impossessarsi di tutte le industrie e i possedimenti, Fekeli non si sbaglierà affatto, dato che i mandanti del duplice tentato omicidio si riveleranno essere complici di Hatip.

Akkaya ritorna a Cukurova, Behice furiosa con Mujgan

Dopo aver rischiato la vita, Cetin rintraccerà Yilmaz e lo convincerà a ritornare in città per proteggere Fekeli. Akkaya con l’approvazione della moglie Mujgan annullerà la loro partenza scatenando la furia di Behice. Quest’ultima si arrabbierà con la nipote per non aver fatto cambiare idea al marito.

Inoltre la signora Hekimoğlu farà presente a Mujgan che lasciare Cukurova non è un vantaggio soltanto per allontanare Yilmaz e Zuleyha, ma anche per non saldare i debiti contratti dal suo defunto padre Behzat.

La dottoressa Mujgan non si farà affatto condizionare dalle parole della zia, visto che le dirà di essere intenzionata a cambiare atteggiamento con la convinzione che Akkaya tornerà a ricambiare i suoi sentimenti.