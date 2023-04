La terza stagione di Terra Amara vedrà l'arrivo di nuovi personaggi ad Adana, tutti destinati a portare nuovo scompiglio nelle vite dei protagonisti. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia oltre a Sevda, l'ex amante del defunto padre di Demir Yaman, ben presto un nuovo volto, destinato a far compagnia ai telespettatori fino alla puntata conclusiva della soap, giungerà in paese: si tratta di Fikret, il nipote di Fekeli. Dopo aver osservato da lontano la fabbrica di cotone gestita dallo zio e da Yilmaz Akkaya, Fikret avrà un incontro con Sermin, che rischierà di investire con la sua auto.

La nipote di Hunkar, affascinata dall'aspetto del giovane, inizierà a raccontare tutti gli ultimi pettegolezzi del paese, compresi quelli della famiglia Yaman.

Fikret Fekeli giunge in paese

Proseguono le anticipazioni della terza stagione di Terra amara concentrandosi su Fikret, un nuovo personaggio in arrivo ad Adana. Seguendo la trama della soap turca, le prime scene che riguarderanno il giovane lo vedranno intento a girare per le vie del paese, ma sarà da subito chiaro il suo interesse per la fabbrica di cotone guidata da Fekeli e Yilmaz, visto che in più di un'occasione si fermerà a guardare da lontano cosa accade al suo interno.

Durante uno dei suoi giri, però, Fikret avrà modo di incontrare Sermin, visto che rischierà di investirla.

La nipote di Hunkar, attratta dal bell'aspetto dell'uomo, non si adirerà con lui per l'incidente sfiorato, ma piuttosto accetterà l'invito di quest'ultimo a prendere un caffè insieme per conoscersi. Non appena si siederà al tavolino con Fikret, Sermin sembrerà quasi dimenticare di aver assistito all'omicidio del suo amante Hatip Tellidere e si rilasserà tanto da cominciare a raccontare, a colui che per lei è un perfetto sconosciuto, tutti gli ultimi eventi riguardanti il paese di Adana.

In particolare Sermin si soffermerà sui pettegolezzi riguardanti anche Fekeli.

L'interesse di Fikret per i membri della famiglia Yaman

Sermin non tralascerà anche gli eventi riguardanti Hunkar e Demir, e sorprendentemente Fikret si dimostrerà molto incuriosito non appena sentirà i nomi dei membri della famiglia Yaman. Sarà da subito chiaro che, oltre al legame con lo zio, Fikret sia giunto in paese per altri motivi personali che ben presto verranno svelati.

Per scoprire quali segreti porterà con sé Fikret non resta che attendere le prossime puntate di Terra amara, ma può già essere reso noto che la presenza di Fikret innervosirà più di uno dei personaggi della serie.