Le puntate di Terra Amara che saranno trasmesse su Canale 5 nei prossimi mesi vedranno al centro dell'attenzione la perfida Behice. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la zia di Mujgan non esiterà a tentare di uccidere Zuleyha, approfittando del ricovero di quest'ultima. Altun riuscirà a impedire che Behice compia l'efferato atto, ma nessuno crederà al suo racconto. Mujgan, però, dopo aver parlato direttamente con la sua "rivale", comincerà a nutrire dei dubbi e deciderà di affrontare la zia.

Behice prova a uccidere Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Behice e del suo rapporto con Mujgan. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha dovrà essere trasportata dal carcere all'ospedale per un malore. Qui le verranno diagnosticati i sintomi di un avvelenamento e, complici i pettegolezzi messi in giro da Hatip Tellidere, Demir sarà accusato di aver fatto del male a sua moglie. La situazione si risolverà nel momento in cui anche le altre detenute staranno male e si scoprirà che il malore è stato causato da una pentola di rame.

Mentre Zuleyha sarà ricoverata, Mujgan confiderà alla zia di aver desiderato che la rivale morisse per poter avere Yilamz tutto per sé.

A questo punto, la zia deciderà che uccidere Zuleyha sia l'unico modo per vedere la nipote felice. Così si travestirà da infermiera e, facendo allontanare le guardie, entrerà nella stanza della detenuta con una siringa piena di una medicina letale. Altun si risveglierà appena in tempo, facendo fuggire a gambe levate Behice.

Nessuno crederà però al suo racconto tanto più che le guardie per non perdere il lavoro diranno di non essersi mai allontanati dalla stanza.

Mujgan affronta la zia

Zuleyha racconterà i fatti anche a Julide la quale le prometterà di indagare, ma nel frattempo in carcere riceverà la visita di Mujgan che le intimerà di non dire più menzogne sulla sua famiglia.

Le parole di Altun però desteranno qualche sospetto nella dottoressa che rientrata in casa affronterà la zia. Notando che Behice il giorno dell'aggressione a Zuleyha era fuori casa ed è poi tornata con un graffio sul viso, Mujgan chiederà spiegazioni.

Mostrandosi offesa da tali accuse, Behice fingerà di fare le valigie e così Mujgan sarà costretta a scusarsi con lei. La zia così accetterà di restare ma nel frattempo Yilmaz inizierà a guardare con sospetto la sua ospite. Per capire se Behice la farà franca non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.