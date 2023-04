I colpi di scena si susseguono uno dopo l'altro nelle puntate di Terra Amara e nessuna decisione dei personaggi può dirsi definitiva. Questo è il caso della scelta di Yilmaz di trasferirsi a Istanbul con Mujgan, il piccolo Kerem Ali e la zia Behice: un evento rimescolerà presto tutte le carte in tavola. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Cetin prenderà l'iniziativa e dopo essere stato bersaglio di un attentato, mentre si trovava in auto con Fekeli, chiederà ad Akkaya di rientrare ad Adana per proteggere il suo padrino da eventuali nuovi attacchi.

Yilmaz vuole trasferirsi a Istanbul

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul ripensamento di Yilmaz, il quale rimetterà in discussione il futuro suo e della sua famiglia. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha, con l'intento di riconquistare la fiducia del marito, chiederà a Yilmaz di non farle più visita in carcere. A questo punto Akkaya non farà altro che accettare con dispiacere la volontà della sua amata, ma prenderà a sua volta una decisione importante.

Dando retta a un consiglio del padrino Fekeli, per il bene del suo bambino, Yilmaz darà un'altra possibilità al suo matrimonio trasferendosi a Istanbul e allontanandosi di conseguenza da tutto e tutti, e portando via con sé la moglie, Kerem Ali e anche la zia Behice.

Il giorno previsto per la partenza verso Istanbul, Fekeli e Cetin saluteranno Yilmaz, e poi saliranno sulla loro auto diretti in fabbrica per svolgere le consuete mansioni quotidiane, ma improvvisamente il motore inizierà a fare dei rumori strani.

Cetin scenderà dall'auto seguito da Fekeli, ma nessuno dei due sapranno che si tratta di un'imboscata, tant'è che due uomini incappucciati e armati si dirigeranno verso di loro facendo fuoco.

Cetin e Fekeli a loro volta estrarranno la pistola e si difenderanno: nessuno dei due si farà del male, al contrario di un inseguitore che si ferirà a una gamba. Non appena si sarà ripreso il padrino di Yilmaz capirà che dietro l'attentato ci sono due imprenditori stranieri che, in combutta con Hatip Tellidere, tenteranno di impadronirsi di tutta Adana.

Le preoccupazioni di Behice

A questo punto, preoccupato per il suo padrone, Cetin senza dire niente a nessuno raggiungerà Yilmaz che si troverà già a metà del suo viaggio e lo pregherà di rientrare ad Adana spiegandogli cosa è successo a Fekeli. Dopo aver chiesto il consenso a Mujgan, Yilmaz annullerà il trasferimento e tornerà in paese. La zia Behice andrà su tutte le furie e accuserà la nipote di non essersi saputa imporre. La perfida donna avrà paura che il mancato rientro a Istanbul possa significare per lei piombare nella povertà.

Mujgan però non vorrà sentire ragioni: sarà certa che presto il marito tornerà ad amarla. Behice non si sentirà tranquilla: cosa farà adesso? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime puntate di Terra amara.