Cambio programmazione per la soap opera Terra amara nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5. Le novità del palinsesto riguarderanno la messa in onda degli episodi previsti in occasione del Ponte del 25 aprile, quando la programmazione della rete ammiraglia subirà delle sostanziali modifiche.

E, a farne le spese, saranno proprio gli appassionati della soap turca con protagonisti Yilmaz e Zuleyha, i quali si dovranno fare a meno delle nuove puntate in prima visione assoluta.

Cambio programmazione per la soap Terra amara: stop per il ponte del 25 aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per la soap opera Terra Amara si verificherà in occasione del ponte del 25 aprile.

Quest'anno, Mediaset ha scelto di attuare delle modifiche sia nella giornata di lunedì 24 che in quella di martedì 25 aprile.

Di conseguenza, l'appuntamento con la soap opera turca risulta sospeso dal palinsesto di Canale 5 per questo Ponte della Liberazione.

Alle 14:10 non ci sarà spazio per le nuove puntate di Terra amara, così come a seguire non ci saranno i nuovi appuntamenti con Uomini e donne.

Non solo Terra amara, stop anche per Uomini e donne il 24 e 25 aprile

La soap turca, così come il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, saranno sostituiti dalle 14:10 alle 16:10 dalla messa in onda di film sentimentali, in attesa di rivedere in onda sia Uomini e donne che Terra amara nel palinsesto del 26 aprile.

Intanto, le anticipazioni delle prossime nuove puntate di questa seconda stagione della soap opera turca, rivelano che Zuleyha si ritroverà a dover affrontare nuovi ostacoli che si preannunciano densi di colpi di scena.

La donna, infatti, dovrà scontare la sua pena in carcere dopo aver cercato di uccidere suo marito Demir.

Un'accusa grave che la costringerà a dover restare molto tempo in prigione, dato che suo marito punterà il dito contro la donna e la accuserà di aver premeditato tutto nei minimi dettagli, con lo scopo ben preciso di togliergli la vita.

Zuleyha rischia la vita in carcere: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle prossime nuove puntate di Terra amara rivelano che anche in carcere, Zuleyha rischierà di morire per del cibo avvelenato.

La donna inizierà a stare male e, dopo una serie di accertamenti, si scoprirà che qualcuno sta portando avanti un attentato nei suoi confronti, avvelenando il cibo che le viene dato dietro le sbarre.

In un primo momento, i sospetti, si concentreranno subito su Demir, ritenuto il presunto responsabile di quello che sta accadendo. Solo col tempo, però, si scoprirà che l'uomo non è il vero responsabile di questo attentato, dato che la colpevole è la perfida Behice.