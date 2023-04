Terra amara continua a narrare le vicende delle due famiglie più importanti di Cukurova, ma presto al centro delle scene ci sarà la coppia formata da Cetin e Gulten. I due innamorati vivranno la loro storia sempre più felici, ma dovranno affrontare Gaffur che in un primo momento non approverà il loro legame. Quando il fratello di Gulten verrà a sapere dell'abuso subito da sua sorella, però, cambierà idea e darà ai ragazzi la sua benedizione. Zuleyha, invece, disegnerà e realizzerà l'abito da sposa della sua amica e non potrebbe scegliere regalo migliore.

Anticipazioni Terra amara: Gaffur sorprenderà Gulten con Cetin

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalle puntate già andate in onda in Turchia raccontano che per Gulten arriverà la felicità tra le braccia di Cetin. Dopo tanta sofferenza dovuta alla violenza subita da Ercument, la sorella di Gaffur riuscirà a voltare pagina e a guardare al futuro con fiducia. I due fidanzati, tuttavia, saranno sorpresi da Gaffur che ancora ignaro della loro relazione reagirà molto male, vietando loro di vedersi ancora. Presto, però, l'opinione del marito di Saniye cambierà radicalmente in merito a questa situazione. Quando Gaffur racconterà a sua moglie cosa è accaduto, infatti, lei gli rivelerà che Ercument ha abusato di sua sorella e l'uomo sarà distrutto dal dolore.

Anticipazioni prossime puntate: Cetin prometterà a Gaffur che renderà felice sua sorella

Nelle prossime puntate di Terra amara, Cetin si recherà a casa di Gaffur per parlare con Gulten e lui lo lascerà entrare. Successivamente, i due uomini andranno a cena insieme e in questa occasione Gaffur chiederà a Cetin di avere cura di sua sorella perché è la persona più importante della sua vita.

Tra i due uomini tutto cambierà e se un tempo erano acerrimi nemici, da questo momento inizieranno ad essere come fratelli. Dopo aver avuto la benedizione da parte di Gaffur, per Gulten e Cetin tutto sembrerà più facile e i due ragazzi guarderanno con impazienza al giorno delle nozze.

Zuleyha ripenserà al passato, quando sognava di sposare Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto Gulten e Cetin penseranno di convolare a nozze e ancora prima che la proposta abbia luogo ci sarà una sorpresa per la futura sposa. A disegnare l'abito per il giorno più importante della sua vita sarà proprio Zuleyha che riprenderà la sua passione per il cucito per fare un regalo alla sua cara amica. Gulten sarà al settimo cielo e ringrazierà Zuleyha che si occuperà della realizzazione del suo abito da sposa. La moglie di Demir non potrà fare a meno di ripensare a quando faceva la sarta e sognava di sposare Yilmaz e una vena di nostalgia per tutto ciò che non si è realizzato la accompagnerà.