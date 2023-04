Un nuovo colpo di scena è in arrivo a Terra Amara: durante le prossime puntate della soap che andranno a breve in onda su Canale 5, Demir deciderà che per Zuleyha è giunto il momento di lasciare il carcere, ma questo non significherà affatto che le ostilità nei suoi confronti saranno terminate.

Infatti, come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, appena rientrerà alla villa, Altun farà una triste scoperta: Yaman la considererà come una domestica e la costringerà a dormire nella stessa stanza di Fadik, seguendo gli ordini di Saniye.

Zuleyha ha un malore mentre è in carcere

Secondo le anticipazioni di Terra amara, Demir darà prova di tutto il disprezzo che prova nei confronti di Zuleyha. Seguendo la storyline dell'amatissima soap turca, Demir si mostrerà spietato con la moglie e nel giorno dell'udienza si presenterà in tribunale accusando Altun di avergli sparato solo per poter vivere liberamente la sua relazione extraconiugale con Yilmaz. Le convinzioni di Demir subiranno però un contraccolpo quando Zuleyha verrà ricoverata per via di un malore. Inizialmente Demir sarà accusato dall'avvelenamento di Zuleyha, ma ben presto il disguido si risolverà e lui verrà scagionato.

Demir, però, a questo punto deciderà di ascoltare la madre Hunkar e si recherà da un giudice per provare ad alleggerire la posizione processuale di Zuleyha, in modo che i pettegolezzi sulla sua famiglia e sui suoi figli si plachino.

Yaman, raccontando in maniera dettagliata delle continue vessazioni subite dalla moglie da parte sua, riuscirà a far uscire Zuleyha dal carcere in attesa del processo con la sentenza definitiva.

Zuleyha come una delle domestiche di villa Yaman

Nonostante ciò, Demir non avrà la minima intenzione di perdonare Zuleyha, che non considererà più come sua moglie ma praticamente come una delle 'serve' della casa.

Altun dovrà dormire nella stessa stanza di Fadik e verrà costretta ad assecondare gli ordini di Saniye e a eseguire i lavori più umili. Inoltre, né Adnan né Leyla verranno riportati alla villa, così Zuleyha sarà costretta a stare ancora lontana dai suoi figli.

Hunkar, anche lei all'oscuro circa il luogo in cui sono stati nascosti i nipoti, non sarà per nulla d'accordo con la scelta del figlio e proverà ad aiutare la nuora. Ma per la matrona degli Yaman ci sarà in serbo un'amara sorpresa dopo la sua decisione di non seguire le istruzioni del figlio.