A poche ore dalla messa in onda della 5^ puntata del serale di Amici 22, in rete si discute di una scena che sicuramente non sarà mostrata ai telespettatori questa sera. Chi ha assistito alla registrazione di giovedì 13 aprile, infatti, racconta che ad un certo punto Maria De Filippi ha interrotto tutto perché Cricca era in lacrime: il cantante temeva di essere eliminato e, preso dallo sconforto, ha pianto tanto da costringere la padrona di casa a fermarsi per alcuni minuti.

Aggiornamenti sull'appuntamento con Amici

La scorsa settimana si è discusso parecchio della scelta degli addetti ai lavori di censuare la lunga lite che Raimondo Todaro ha avuto con gran parte del cast: dalla quarta puntata, infatti, è stato rimosso lo scontro che il professore ha avuto con Michele Bravi, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e qualche allievo avversario.

I fan di Amici non hanno apprezzato affatto questa cancellazione avvenuta in fase di montaggio, anche perché sono stati privati di confronti duri ma interessanti per la gara che è in corso da oltre un mese.

Oggi, sabato 15 aprile, accadrà una cosa simile: le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda stasera, fanno sapere che la conduttrice ha deciso di non condividere con la gente a casa un momento di difficoltà che ha vissuto il cantante Cricca nel corso delle riprese.

Cosa non vedranno gli spettatori di Amici

Chi era in studio giovedì scorso, infatti, ha fatto sapere che alla fine della prima manche Cricca ha avuto una vera e propria crisi di pianto quando ha realizzato che rischiava di essere eliminato.

Il ragazzo, infatti, è stato indicato come primo protagonista del ballottaggio della serata, e per questo non ha trattenuto le lacrime.

La disperazione che ha provato l'allievo di Lorella Cuccarini, però, non andrà in onda su Canale 5: quando si è accorta di quello che stava accadendo tra la prima e la seconda partita della serata, Maria De Filippi ha interrotto la registrazione e ha chiesto agli altri talenti di avvicinarsi al compagno per consolarlo.

Le lacrime di Cricca, dunque, sono state "censurate" dalla presentatrice all'istante (ovvero non ha aspettato di eliminarle dalla puntata con il montaggio) e i fan non le vedranno mai sul piccolo schermo.

Chi ha abbandonato la scuola di Amici

Chi ha già letto le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 15 aprile, sa che alla fine Cricca non è stato eliminato: la giuria ha deciso di salvare il cantante, preferendolo a Federica e a Ramon.

Lo spareggio del 5° serale, dunque, ha avuto come protagonisti la cantautrice del team Arisa-Todaro e il ballerino di Zerbi-Celentano: secondo rumor ancora tutti da confermare, a lasciare la scuola sarebbe stata la ragazza e non il "pupillo" della maestra Alessandra.

Molti spettatori già rumoreggiano per il verdetto al quale stanno per assistere: dopo aver detto addio a talenti amatissimi e preparatissimi come Alessio, Gianmarco e Samu, i fan del programma continuano a non essere d'accordo con le scelte della commissione esterna.

Anche uno storico vincitore del format si è esposto per contestare le ultime eliminazioni. Quando su Instagram gli hanno chiesto quali sono i suoi ballerini preferiti della 22esima edizione, l'ex di Amici Andreas Muller ha risposto "quelli che sono usciti".

Giovedì prossimo sarà registrata la sesta puntata e in gara ci saranno soltanto 8 alunni: Angelina, Maddalena e Cricca per la squadra Cuccarini-Emanuel Lo, Mattia e Wax per Arisa-Todaro, Isobel e Aaron per Zerbi-Celentano. A questi titolari si aggiungerà colui/lei che vincerà il ballottaggio di questa sera (si dice Ramon).