Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi i telespettatori assisteranno ad un colpo di scena dietro l'altro. Mentre Zuleyha si troverà in carcere si renderà necessario un ricovero in ospedale. Altun, infatti, dopo aver mangiato, comincerà a stare male tanto che le guardie riterranno opportuno sottoporla a controlli medici. A prendersi cura di lei ci sarà Sabahattin, il quale ravviserà i sintomi di un avvelenamento. In paese, Hatip diffonderà la voce che è stato Demir a fare del male a sua moglie, così Yaman dovrà rispondere del fatto al commissariato di polizia.

Sarà stato davvero lui il responsabile?

Zuleyha ha un malore in carcere

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sul controverso rapporto che lega Zuleyha a Demir. Seguendo la storyline dall'amatissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha si troverà in carcere dopo aver sparato al marito, spinta dalla disperazione legata al divieto imposto da Demri stesso di non poter vedere i suoi figli. Dopo un'operazione e un mese di convalescenza, Yaman deciderà di presenziare al processo che vedrà la moglie imputata testimoniando contro di lei.

Zuleyha sarà costretta a restare in carcere, dove sarà messa a dura prova dall'atteggiamento delle sue compagne di cella oltre che dalla prigionia stessa.

Per Altun i guai sembreranno non finire mai, visto mentre si troverà in prigione comincerà a stare male e vomitare dopo aver ingerito una minestra preparata da un'altra galeotta. Le sue condizioni saranno gravi al punto che le guardie riterranno opportuno trasportarla in ospedale. A curarla in modo amorevole sarà l'amico Sabahattin, il quale dopo gli esami e i controlli del caso affermerà che i sintomi sono tutti riconducibili ad un avvelenamento.

Visto che sulle prime nessuna delle compagne di prigionia avvertirà gli stessi problemi, l'idea comune sarà che qualcuno ha tentato di fare del male a Zuleyha.

Demir accusato di aver fatto del male alla moglie

Perfino la polizia sarà certa che dietro il malessere di Zuleyha c'è stata la deliberata volontà di eliminarla e a metterci il suo zampino sarà il perfido Hatip Tellidere, il quale diffonderà la voce in paese che Demir ha dato incarico a qualcuno di avvelenare la moglie, ancora risentito per le vicende dell'ultimo periodo.

Yaman verrà immediatamente chiamato a testimoniare rispondere del fatto dagli inquirenti, ma l'uomo dichiarerà di non sapere assolutamente nulla.

Ne frattempo, anche le atre detenute cominceranno a stare male e avere gli stessi sintomi di Zuleyha. Da ciò verrà fuori la verità, ossia che il problema di salute è derivato da una pentola di rame. Demir potrà stare tranquillo ma lo stesso non potrà dirsi per Zuleyha, la quale mentre si troverà in ospedale avrà a che fare con qualcuno che proverà a farle del male. Per comprendere di cosa si tratta non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.