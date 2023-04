Armando Incarnato continua a lanciare frecciatine contro Gianni Sperti. Il clima tra i due volti di Uomini e donne continua a non essere dei migliori e, nel corso delle ultime puntate di questa edizione, se ne sono dette di tutti i colori.

L'opinionista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ha più volte messo in discussione il comportamento del cavaliere napoletano, sostenendo che starebbe solo prendendo in giro le dame e quindi allungando i tempi per restare in trasmissione e accrescere la sua popolarità.

In queste ore, intervistato dal magazine del programma Mediaset, Armando non ha perso occasione per lanciare nuove stoccate al celebre opinionista tv.

Si accende lo scontro tra Gianni e Armando nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, il clima tra Armando e Gianni continua ad essere molto teso e anche in questa edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, i due si sono ritrovati ai ferri corti in studio.

Gianni è arrivato addirittura a dubitare del comportamento di Armando, sostenendo che secondo lui il cavaliere starebbe prendendo in giro tutti, dato che ormai non sarebbe più interessato a conoscere una dama e quindi a cercare l'amore della sua vita.

Una presa di posizione durissima quella di Gianni nei confronti del cavaliere napoletano protagonista del talk show di Maria De Filippi, che ha scelto di replicare in una intervista concessa al magazine del programma.

La frecciatina di Armando contro l'opinionista di Uomini e donne

Armando, parlando dei regali che farebbe per Pasqua ai protagonisti di Uomini e donne, ha svelato che a Gianni regalerebbe uno specchio.

"Guardati allo specchio e prendi una penna per annotarti cosa cambiare", ha sbottato Armando parlano dell'opinionista del talk show di Canale 5, confermando così la scarsa simpatia che prova nei suoi confronti.

"In più anche per lui aggiungerei un manuale: quello del perfetto opinionista", ha proseguito ancora il cavaliere napoletano puntando il dito contro Gianni Sperti e mettendo in discussione anche il suo operato nello studio della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Anche Riccardo Guarnieri nel mirino del cavaliere Armando

In attesa di scoprire se Gianni Sperti replicherà a questa nuova frecciatina lanciata dal suo nemico giurato Armando, il cavaliere napoletano ha puntato il dito anche contro Riccardo Guarnieri.

Anche in questo caso, tra i due cavalieri del trono over, non corre buon sangue e parlando di un possibile regalo che gli avrebbe fatto per Pasqua, Armando ha dichiarato che vorrebbe donargli un invito a cena per due, con cena a base di pesce e champagne, così da poter invitare una dama a sua scelta.