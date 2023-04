L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato dal 17 al 21 aprile con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Marco, il quale si ritroverà ad indagare non solo sul conto del fratello ma anche su Gemma e inizierà ad avere dei seri dubbi sulla gravidanza della ragazza.

Spazio anche alle vicende di Umberto, il quale deciderà di mettersi all'opera per cercare di riportare a casa la sua ex compagna Adelaide.

Marco dubita di Gemma e Roberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 21 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore fino al 21 aprile, rivelano che Marco scoprirà che Gemma è incinta e in un primo momento crederà davvero che sia figlio di Roberto Landi.

Tuttavia, col passare dei giorni, Marco inizierà ad avere dei seri sospetti sulla relazione tra Roberto e Gemma, tanto da rendersi conto che c'è qualcosa che non va.

E, a quel punto, deciderà di intervenire in prima persona, perché vorrà sapere dalla venere come stanno davvero le cose.

Gemma inganna Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 21 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Gemma si ritroverà nella posizione di dover mentire e ingannare Marco: la figlia di Veronica metterà in chiaro che quel bambino non è suo figlio e gli chiederà così di non intromettersi più nelle sue questioni personali.

Fino a quando potrà andare avanti con queste bugie sulla gravidanza? Marco, prima o poi, scoprirà la verità sul finto matrimonio organizzato con Roberto Landi?

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma fino al 21 aprile su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marcello, sempre più provato dalla sparizione nel nulla della sua amata contessa.

Umberto cerca Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 aprile

Barbieri non riuscirà a darsi una spiegazione e non riuscirà a trovare un perché a questa fuga volontaria della donna, che ha scelto di far perdere le sue tracce.

Nel frattempo, però, Umberto deciderà di passare all'azione: del resto, il commendatore, è uno dei pochi che conosce benissimo Adelaide e per questo motivo deciderà di mettersi sulle tracce della donna.

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, Umberto deciderà di seguire il suo istinto e nonostante il clima burrascoso che si è venuto a creare nell'ultimo periodo con la contessa, si metterà sulle sue tracce.

Il commendatore Guarnieri, però, deciderà di fare tutto in gran segreto: la sua fidanzata Flora non verrà informata di questa scelta.

Intanto Matilde chiederà a Vittorio di darle una mano per cercare di far luce sull'incendio al mobilificio e fare in modo che la verità possa trionfare.