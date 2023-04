Nella terza stagione di Terra Amara, Hunkar Yaman e Ali Rahmet Fekeli troveranno il coraggio di riavvicinarsi e di dare un'altra possibilità alla loro storia d'amore. Dopo le nozze sfumate, le loro strade sembreranno essersi divise per sempre, ma come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia non sarà così. Dopo aver scoperto che Mujgan è colpevole di tentato omicidio nei confronti di Zuleyha, Fekeli e la matrona degli Yaman decideranno di incontrarsi di nuovo e si confesseranno reciprocamente gli errori commessi negli ultimi anni, ma alla fine Fekeli e Hunkar ammetteranno di essere ancora innamorati l'uno dell'altra.

Sarà giunto il momento del lieto fine per Hunkar e Ali Rahmet?

Ali Rahmet scopre la verità su Mujgan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul rapporto amoroso che vede protagonisti Hunkar e Fekeli. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Mujgan si troverà costretta a confessare al padrino di Yilmaz che ha attentato alla vita di Zuleyha. Ali Rahmet non potrà che condannare le azioni della nuora, soprattutto dopo che quest'ultima sfuggirà all'arresto grazie alle dichiarazioni di Altun, la quale affermerà davanti alla polizia di aver tentato il suicidio.

Da persona saggia e responsabile Fekeli si sentirà in dovere di confrontarsi con Mujgan e Yilmaz, invitandoli a pensare al bene del figlio appena nato, Kerem Alì.

La dottoressa si dirà pentita e accetterà il consiglio del padrino e altrettanto farà Yilmaz, il quale però nel frattempo si darà un gran da fare per organizzare la fuga verso la Germania con la sua amata Zuleyha e i figli.

Fekeli e Hunkar ancora innamorati

In seguito a tali avvenimenti, rendendosi contro che anche lui ha commesso degli errori di valutazione, Fekeli contatterà Hunkar e i due si daranno appuntamento in un luogo segreto.

Entrambi ammetteranno di aver compiuto azioni avventate, e in particolare la matrona degli Yaman si dirà sinceramente dispiaciuta per aver messo i bastoni tra le ruote alla storia d'amore tra Zuleyha e Yilmaz, soprattutto considerando il modo in cui il figlio l'ha umiliata avvicinandosi a Sevda.

Così per Fekeli e Hunkar arriverà il momento di confessarsi reciprocamente che i sentimenti provati non sono mai svaniti e così di comune accordo decideranno di dare una possibilità alla loro relazione, impegnandosi perché stavolta funzioni. Per la coppia il lieto fine sembrerà vicino, ma i due dovranno fare i conti con Behice che, sempre più fuori controllo, farà di tutto per avvicinarsi a Fekeli.