Un piccolo personaggio di Terra Amara si rivela fondamentale durante le puntate della serie che andranno in onda nei prossimi mesi su Canale 5. Si tratta di Uzum la bimba di cui Saniye e Gaffur si prenderanno cura in seguito alla morte della madre naturale della piccola. Come svelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, Demir, ritrovando la bambina nella sua macchina, la porterà a mangiare fuori e, dietro sua insistenza, le confesserà il nome della persona che si sta prendendo cura dei suoi figli Adnan e Leyla, sottratti all'amore di Zuleyha ancora in carcere.

Demir nasconde i suoi figli

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla piccola Uzum che, con le sue domande, farà il modo di farsi dire da Demir dove sono nascosti i piccoli Adnan e Leyla. Seguendo la stoyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha arriverà a sparare al marito spinta dalla disperazione di non poter stare più con i suoi figli, per volere del marito stesso. Altun finirà in carcere mentre Demir si salverà solo dopo un'operazione chirurgica e una lunga degenza ospedaliera.

Una volta fuori pericolo, Demir non ascolterà le parole della madre Hunkar che lo inviterà a testimoniare in favore della moglie per alleviare la sua posizione processuale ma, piuttosto, si presenterà in aula e dirà al giudice che l'atto della moglie è stato premeditato.

A questo punto, il giudice deciderà di tenere la donna in carcere. Hunkar, mossa da compassione, porterà Leyla e Adnan in visita dalla madre in carcere. Demir, però, si renderà conto che la madre ha trasgredito ai suoi ordini e giunto in prigione porterà via i bambini portandoli in un posto segreto.

Le domande di Uzum a Demir

Pochi giorni dopo, alla tenuta, Uzum giocherà a nascondino con dei coetanei e si nasconderà nell'auto del marito di Zuleyha. Quando Demir si renderà conto che la piccola è salita in macchina, la porterà a mangiare fuori. La bambina non si lascerà intimidire dalla presenza di Yaman ma piuttosto comincerà a fare molte domande su Leyla e Adnan.

Demir, dietro insistenza della piccola, si lascerà sfuggire il nome della donna che si sta prendendo cura dei suoi figli ma poi, resosi conto della rivelazione, farà promettere alla bambina di non dire a nessuno quanto lui ha rivelato.

Uzum deciderà di ascoltare Demir oppure rivelerà a qualcuno il posto in cui sono nascosti Adnan e Leyla? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, ma le news provenienti dalla Turchia svelano già che la piccola Uzum sarà fondamentale per la prosecuzione dell'appassionante storia.