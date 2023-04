Le anticipazioni di Terra Amara di martedì 11 aprile 2023, vedranno Fekeli furioso dopo aver visto lo scatto che lo ritrae insieme a Hunkar sul giornale. Ali Rahmet vorrà trovare il colpevole, mentre Hunkar dovrà affrontare l'ira del figlio Demir. Quest'ultimo arriverà a cacciarla dalla tenuta, dicendole di andare a vivere insieme al suo amante.

Demir caccia Hunkar dalla tenuta: Terra amara dell'11 aprile

Dopo la pausa del giorno di Pasquetta, Terra amara tornerà ad andare in onda a partire da martedì 11 aprile. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Sermin avrà fatto recapitare ai giornali gli scatti che ritraggono Fekeli e Hunkar insiemr.

Non passerà molto tempo prima che tutta Cukurova venga a sapere della relazione clandestina tra i due personaggi. Sarà uno scandalo e in città non si farà che parlare d'altro. Il giornale finirà nelle mani anche di Demir, il quale sarà sconvolto nel vedere la madre abbracciata all'uomo che gli ha ucciso il padre. Demir accecato dall'ira, non ci penserà due volte a cacciare Hunkar dalla tenuta.

Fekeli è una furia e vuole trovare chi lo ha fatto finire sul giornale

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Hunkar sarà sotto shock a seguito della decisione del figlio. La donna comincerà a pensare a chi possa essere stato a rivelare ai giornali la sua relazione con Ali Rahmet. Hunkar alla fine, si convincerà che l'unica a poterle aver giocato un tiro così mancino, possa essere solo Sermin.

Ovviamente, il giornale finirà anche nelle mani di Fekeli, il quale perderà letteralmente le staffe vedendo gli scatti e leggendo l'articolo. Il padrino di Yilmaz vorrà a tutti i costi trovare il responsabile di tutto questo. Non si capaciterà di come qualcuno possa aver fatto un torto simile a lui e soprattutto alla sua amata Hunkar.

Terra amara, trame successive: Ali Rahmet chiede a Hunkar di sposarlo

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si viene a sapere che Fekeli riuscirà a calmarsi solo grazie all'intervento di Mujgan e Yilmaz. Ali Rahmet racconterà ai due di come sia nata la storia con Hunkar. Poco dopo, la nonnina Azize avrà un malore e verrà portata in ospedale.

Credendo che sia in fin di vita, Saniye avvertirà Hunkar, la quale si presenterà in ospedale. Peccato che anche in questa circostanza, Demir si rifiuterà di rivolgere la parola alla madre. Per i fan di questa soap Tv turca, i colpi di scena non saranno finiti, visto che Fekeli, davanti a tutti, chiederà a Hunkar si sposarlo. Ovviamente Demir non la prenderà affatto bene e deciderà di cancellare la madre dalla sua vita una volta per tutte. Per altri dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara.