Continua a far discutere la Stories che Riccardo Guarnieri ha postato su Instagram lo scorso 21 aprile: i fan di U&D, infatti, si stanno appassionando al vivace botta e risposta che pare stiano avendo il pugliese e Alessandro Vicinanza sui social network. A distanza di qualche ora dalla frecciatina che il cavaliere del Trono Over sembra avergli mandato, il compagno di Ida Platano ha postato una serie di "comandamenti" per invitarlo al silenzio e una canzone neomelodica per provocarlo.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Da giorni in rete circolano voci su una possibile crisi in corso tra Ida e Alessandro di U&D: a dare il via a queste chiacchiere, è stata una riflessione che Riccardo ha pubblicato su Instagram.

"Il tempo mette ognuno al proprio posto, ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo", è questo il messaggio social col quale Guarnieri sembra aver voluto punzecchiare sia l'ex fidanzata Ida che il attuale compagno.

Prima che i diretti interessati si esponessero su questo Gossip, ci ha pensato Deianira Marzano ad alimentarlo condividendo la segnalazione anonima che parlava di una presunta mancanza di rispetto da parte di Vicinanza ai danni di Platano.

"Riccardo pare che sappia di un tradimento di Alessandro a Ida, la sua ex", è questo il rumor che ha impazzato sul web in questi giorni e che sembrava spiegare lo strano atteggiamento social del cavaliere del Trono Over.

La risposta del volto di U&D

Prima che il blogger Lorenzo Pugnaloni si esponesse su Instagram per chiarire che Ida e Alessandro di U&D stanno insieme e che non c'è stato nessun tradimento, il napoletano ha preso parola sui social per dire la sua sulla situazione che da oltre 24 ore è sulla bocca di tanti.

In un video che ha caricato sul suo profilo, ad esempio, Vicinanza si è ripreso mentre canticchiava un famoso brano neomelodico.

L'imprenditore, però, ha scelto di intonare un preciso verso di questa canzone ed è il seguente: "Povero gabbiano, hai perduto la compagna".

Se già questa a molti fan del dating-show è parsa una replica velenosa a Riccardo e a quello che avrebbe insinuato il giorno prima sulla sua storia d'amore, poco dopo il fidanzato di Ida è tornato sull'argomento con un'altra interessante Stories.

La mattina del 22 aprile, infatti, Alessandro ha pubblicato un elenco di 10 "regole" che tanti hanno interpretato come una risposta piccata a Guarnieri e alle sue continue intromissioni nella coppia.

Attesa per le anticipazioni di U&D

I "comandamenti" che Vicinanza ha condiviso sul suo account Instagram nelle scorse ore, hanno quasi tutti a che fare con chi parla troppo e spesso a sproposito.

"Stai zitto", "Fai silenzio, "Non fare domande", "Non aprire bocca", "Non fiatare", "Resta muto", "Rispetta i giramento di scatole degli altri", queste sono solo alcune delle regole che Alessandro ha postato per dare il buongiorno ai suoi follower il 22 aprile.

Chi segue Uomini e donne da tempo, ha subito pensato che questo elenco fosse una replica del napoletano ai mille gossip che sono circolati dopo che Riccardo ha tuonato contro qualcuno di mai precisato sui social.

Insomma, gli spettatori del dating-show sono certi che i due cavalieri del Trono Over stiano dando vita ad un avvincente botta e risposta, un modo come un altro per confermare l'antipatia che c'è sempre stata tra loro soprattutto dopo che l'imprenditore si è fidanzato con Ida.

A proposito di Platano, fino ad ora è l'unica a non essersi esposta pubblicamente sulle voci di crisi e tradimento che sono circolate sulla sua storia d'amore che, con buona pace di Guarnieri, procede a gonfie vele.