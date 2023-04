L'isola dei famosi, il Reality Show di Canale 5, è iniziato da pochi giorni e gli animi dei naufraghi sono già tesi. A soli tre giorni dall'arrivo in Honduras c'è stata la prima lite che ha visto protagonisti Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone, che non è stato parco nelle offese e ha dato della "pescivendola e ignorante" alla compagna di avventura. Il tutto è iniziato durante la notte, quando i concorrenti si stavano mettendo a dormire e hanno notato la presenza di un serpente che ha spaventato molto Corinne Cléry.

L'isola dei famosi: Corinne Clery terrorizzata dalla presente di un serpente

Il primo litigio a L'Isola dei Famosi 2023 ha coinvolto Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. Quando si è avvicinata l'ora di andare a dormire, i concorrenti hanno notato la presenza di un piccolo serpente nei pressi dell'accampamento delle donne. Corinne Cléry non ha nascosto la sua fobia ed è andata in panico, nonostante gli altri concorrenti abbiano provato a rassicurarla del fatto che si trattasse di un esemplare innocuo. L'attrice ha chiaramente spiegato che il suo è un problema che non è riuscita a risolvere neanche andando in terapia e si è alterata quando alcuni, come Marco Predolin e Paolo Noise, hanno minimizzato il tutto.

Alessandro Cecchi Paone ha tentato di rassicurare Corinne

L'isola dei famosi è sempre piena di sorprese e l'ultima è arrivata a tre giorni dalla partenza con la presenza di un serpente vicino al giaciglio della squadra delle Chicas. Corinne Cléry, terrorizzata dall'idea di dormire relativamente vicino al rettile, si è rifiutata di restare in quel posto e Alessandro Cecchi Paone ha provato a rassicurarla, cercando una soluzione e servendosi delle sue conoscenze scientifiche e della sua esperienza come partecipante in due passate edizioni del reality show.

Il conduttore ha consigliato a Corinne di sistemarsi lontana dalla roccia, zona che servirebbe al serpente per ripararsi dalla corrente, e di farlo magari con qualcuno che le facesse compagnia. "Non verrà mai qua in mezzo perché non vede nulla", le ha detto Cecchi Paone. A quel punto Nathaly Caldonazzo è intervenuta facendo presente a Cecchi Paone che Corinne non avrebbe mai ascoltato i suoi consigli, perché aveva troppa paura, e non aveva senso per le altre del groppo lasciare l'accampamento rischiando un raffreddore.

Litigio tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone

Gli animi a L'isola dei famosi si sono surriscaldati quando Nathaly ha provato a inserirsi nella spiegazione che Alessandro stava dando a Corinne Cléry sui comportamenti del serpente. "Ma noi siamo protetti da un telo gigante", ha insistito la showgirl, invitando la sua compagna di squadra a restare al suo posto e facendo infervorare Cecchi Paone, che ha alzato la voce. "Esiste una cosa che si chiama scienza - ha urlato - io so cosa dico". Nathaly ha continuato a portare avanti la sua idea secondo cui Corinne sarebbe stata meglio se fosse rimasta insieme al gruppo, sebbene vicina al rettile.

"Non sai niente di zoologia", ha ribattuto Alessandro, apostrofando Nathaly come una "pescivendola". La risposta della concorrente è stata immediata: "Pescivendola a chi?", e anche se Corinne Cléry ha provato a calmare gli animi la lite non si è placata. Il giornalista ha concluso dando dell'ignorante a Nathaly. che è tornata al suo posto sostenendo più volte che Alessandro abbia dei seri problemi con le donne.