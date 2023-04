Gli spoiler delle riprese di Uomini e donne del 15 aprile 2023 rivelano che si è tornato a parlare della tronista Nicole, costantemente al centro dell'attenzione e delle dinamiche dello show per il suo rapporto conflittuale con la dama Roberta Di Padua.

Spazio anche alle vicende di Gemma che, nel corso della registrazione di questa settimana, è stata protagonista di un nuovo incontro con un altro cavaliere.

Roberta si scaglia contro Nicole: spoiler Uomini e donne riprese 15 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle riprese di Uomini e donne del 15 aprile rivelano che, al centro dell'attenzione c'è stato il percorso di Nicole, la quale si è ritrovata a fare delle nuove esterne con i due pretendenti che sono ormai giunti alle fasi conclusive del suo percorso.

Trattasi di Andrea e Carlo: con il primo non c'è stato nessun bacio e nessuna effusione sentimentale in esterna, mentre col secondo si è lasciata andare.

Dopo aver visto le immagini dell'esterna con Carlo, la dama Roberta ha subito colto la palla al balzo per puntare il dito contro la giovane tronista.

Il motivo? Secondo Roberta, l'esterna con Carlo avrebbe avuto un senso solo per i contenuti portati dal ragazzo e non per la tronista.

Nervi tesi tra Nicole e Roberta: spoiler Uomini e donne nuove riprese

Roberta ha poi rincarato la dose scagliandosi contro Nicole e accusandola di essere presente in trasmissione solo per scambiarsi dei baci con i suoi corteggiatori.

Insomma, l'ennesimo scambio di frecciatine al vetriolo tra le due protagoniste di questa edizione di Uomini e donne che, già nel corso delle ultime puntate trasmesse su Canale 5, se ne sono dette di tutti i colori.

Intanto, per quanto riguarda il "capitolo Cristian", non c'è stato nessun aggiornamento in studio. Dopo la sua uscita di scena dal programma, non se ne è parlato durante le riprese di questo sabato pomeriggio, a conferma del fatto che il ragazzo ha scelto di non ritornare e Nicole ha deciso di non andare a cercarlo fuori dallo studio tv.

Gemma volta pagina, torna Armando: spoiler Uomini e donne riprese del 15 aprile

Spazio anche alle vicende di Gemma che, nel corso delle riprese di questa settimana, è stata protagonista di una nuova frequentazione con il cavaliere Elio.

Per quanto riguarda il capitolo Armando, dopo la sua uscita di scena dal cast della trasmissione per i sospetti di Aurora, si è assistito al ritorno stabile nel corso delle riprese di questo sabato pomeriggio. Incarnato, quindi, è tornato a sedersi di nuovo nel parterre della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, come ha svelato da Lorenzo Pugnaloni.