Federico Dainese, ex tronista di questa stagione a Uomini e donne, rompe il silenzio a distanza di un po' di mesi dalla fine della sua esperienza e torna a parlare anche dei suoi compagni d'avventura.

In una intervista esclusiva concessa a Blasting News, l'ex tronista del dating show condotto da Maria De Filippi, non ha risparmiato una frecciatina nei confronti del "collega" Federico Nicotera, che ha recentemente coronato il suo sogno d'amore con Carola Carpanelli.

Intervista a Federico Dainese dopo Uomini e donne: “Gianni? Doveva guardare oltre”

Federico è passato un po' di tempo dal tuo addio volontario a Uomini e donne: ti sei pentito di aver lasciato il trono senza fare la scelta finale?

"È passato un po' di tempo ma non mi sono pentito di aver lasciato il trono.

Penso che la mia decisione sia stata quella più sensata e quella che ho ritenuto migliore e opportuna per me e le ragazze che c'erano lì. Purtroppo non avevo sentimenti così grandi da andare avanti, di conseguenza continuo a pensare di aver fatto bene"

In questi mesi sei rimasto in contatto con la redazione di Uomini e donne?

"Sì, sono rimasto in contatto con la redazione. Ogni tanto ci sentiamo con alcuni e siamo rimasti in buoni rapporti".

Durante la tua esperienza in trasmissione, Gianni Sperti è stato molto duro con te e ti ha accusato di essere superficiale: pensi che sia stato ingiusto nei tuoi confronti?

"Le critiche di Gianni? Non penso siano ingiuste. Ognuno deve dire il suo pensiero e lui è lì proprio per quello.

Penso che se avesse guardato un pochino oltre, avrebbe capito che non ero così superficiale come pensava. Se fossi stato superficiale me ne sarei stato lì e avrei fatto una scelta basata solo sull'aspetto estetico e non sui sentimenti".

“Federico Nicotera è sparito, a Carola piacciono i social”: la stoccata di Federico Dainese

Parliamo dei tuoi ex "compagni di trono": Federica Aversano, Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Cosa ne pensi di loro? Vi sentite ancora?

"Con Federica mi sento molto spesso, quasi tutti i giorni. Con Lavinia ho avuto modo di scambiarci qualche messaggio, ma poi non si è fatta più sentire.

È sparita, ma magari non l'ha fatto apposta. Con Federico ci sentivamo tutti i giorni. Da quando è uscito da Uomini e donne ha smesso di farsi sentire ed è sparito completamente".

Che idea di ti sei fatto in merito a questo silenzio da parte di Federico Nicotera?

"Non so se è per qualcosa che ho fatto io, o magari Carola. Vedo tante fanpage che dicono che io "odiavo Carola", ma non è affatto così. Io ho sempre detto che piangeva tanto, ma non ho mai detto di odiarla. A Federico ho sempre detto fai la scelta che pensi sia più giusta per te. Magari siccome a Carola piacciono molto i social, come si vede dal fatto che il giorno dopo l'uscita da Uomini e donne aveva già la spunta blu, forse ascoltando le fanpage avrà detto a Federico di non vedermi più.

Non saprei, ma ci sono rimasto veramente male. È sparito nel nulla e già ai tempi gli chiesi se avessi fatto qualcosa di negativo nei suoi confronti, ma lui mi disse di no. Forse fa più hype fare l'uscita con le coppie, ma almeno una chiamata, un messaggio..."

Malgrado tutto, che idea ti sei fatto di queste nuove coppie Federico-Carola e Lavinia-Alessio?

"Non ho un pensiero...penso che se sono felici così...buon per loro!"

“Armando cerca popolarità, farei il GF Vip”: le parole dell’ex tronista

Trono over: durante la tua esperienza, che idea di ti sei fatto dei veterani del programma come Gemma, Armando e Riccardo? Cercano l'amore o vogliono solo popolarità?

"Ti dico che Riccardo per me è una grandissima persona: è gentile, altruista, così come Gemma.

Su Armando penso che sia lì solo per popolarità. Con tutte le ragazze che sono scese avrebbe potuto continuare la conoscenza con qualcuna e invece non ha mai fatto niente a parte provare a fare l'opinionista"

Questa estate torna Temptation Island su Canale 5: se ti chiedessero di fare il tentatore accetteresti? E se ti proponessero il GF Vip 8? Saresti disposto a metterti in gioco in un reality?

"Tentatore? Non lo so, se dovessero chiedermelo potrei pensarci così come potrei valutare anche un'eventuale proposta per il GF Vip. Sarei disposto a mettermi in gioco e se dovesse arrivarmi una proposta, la prenderei in considerazione"