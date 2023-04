"Se potessi dirti addio" è la Serie TV che andrà in onda su canale 5 con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. L'attore è assente da 6 anni dagli schermi di Canale 5 e di recente ha partecipato a diverse trasmissioni sulla RAI, da Ballando con le Stelle al Cantante Mascherato come ospite di Milly Carlucci.

Iniziano le riprese di "Se potessi dirti addio"

In questi giorni Gabriel Garko e Anna Sofroncik hanno iniziato le riprese della fiction, diretti da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Dopo 6 anni di assenza, l'attore ha deciso di impegnarsi nei panni di Marcello, un affascinante uomo che ha perso la memoria.

In suo aiuto ci sarà Elena, una neuropsichiatra, interpretata da Anna Sofroncik. Anche Elena è alla ricerca di dettagli esplicativi circa la morte del marito. Il cuore della vicenda si sviluppa proprio attorno alla ricerca della verità per entrambi, che nel corso delle puntate scopriranno di avere un passato in comune.

Gabriel Garko a Ballando con le Stelle

Da ottobre a dicembre 2022 i telespettatori hanno ammirato Gabriel Garko impegnato come ballerino a Ballando con le Stelle dove è stato protagonista anche di un infortunio: nel programma tv condotto da Milly Carlucci l'attore ha ben figurato ma a causa del problema fisico di cui sopra ha dovuto ritirarsi proprio prima della puntata finale.

Grazie alla sua bravura sia come ballerino che come cantante era tra i favoriti per la vittoria finale, un'esperienza quella a Ballando con le Stelle che ha dunque funzionato da preludio per poter ritornare in maniera più importante sul piccolo schermo.

Una carriera di successi

Gabriel Garko ha debuttato sul grande schermo nel 1991 con il film Vita coi figli, di Dino Risi. Successivamente Dario Gabriel Oliviero (questo il suo vero nome) ha intrapreso il percorso come attore di fiction per il piccolo schermo. Si ricordano Il bello delle donne, I colori della vita, Il peccato e la vergogna, Sangue caldo, Viso d'angelo: con queste serie TV si è conquistato il titolo del Re delle Fiction amato soprattutto dal pubblico femminile.

Negli ultimi anni però Gabriel Garko ha avuto bisogno di staccarsi un pò dal mondo della spettacolo per ritrovare se stesso, come ha affermato durante un'intervista a Domenica In con Mara Venier. Gabriel Garko ha sentito così il bisogno di non sentirsi più troppo legato al suo personaggio e di effettuare un percorso individuale per poi tornare ad apparire in pubblico con la sua vera identità.