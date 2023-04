Al rientro dal ponte del 25 aprile, U&D è tornato a far compagnia al pubblico con una serie di puntate ricche di colpi di scena e tensioni. Anche giovedì 27 su Canale 5 saranno trasmessi scontri e litigi tra i personaggi più in vista del Trono Over: Aurora e Armando ai ferri corti a causa di un'"indagine" della dama sul privato del cavaliere, ma anche tra quest'ultimo e Riccardo è accaduto di tutto.

Aggiornamenti sul cast di U&D

Dopo aver assistito alla puntata di U&D in cui Tina ha litigato furiosamente con Elio, costringendo Maria De Filippi a intervenire, il pubblico di Canale 5 sta per essere aggiornato su un altro paio di accese discussioni che ci sono state in studio lo scorso weekend.

Le anticipazioni dell'appuntamento col dating-show che andrà in onda giovedì 27 aprile, infatti, fanno sapere che tra Aurora e Armando è successo di tutto.

Il cavaliere ha raccontato ai presenti quello che la romana ha fatto per cercare di metterlo in cattiva luce: contattare l'ex fiamma Lucrezia per scoprire se si vedono e si sentono ancora, ovviamente all'insaputa della redazione.

La ragazza che in passato ha corteggiato Gianluca De Matteis, però, ha avvertito immediatamente Incarnato degli sms che Tropea le ha inviato per indagare sul loro attuale rapporto, se è solo amicizia oppure qualcosa in più.

I motivi dello scontro a U&D

Le giustificazioni che Aurora ha dato non hanno convinto Armando, che non ci ha pensato due volte ad attaccarla e a inveire contro di lei davanti a tutti.

Il cavaliere si è detto tranquillo sul suo privato (ovvero che nessuno potrebbe scoprire nulla di compromettente), tant'è che Gianni Sperti ha ascoltato alcuni dei vocali che la dama ha girato alla redazione di U&D per documentare la conversazione che ha avuto con Lucrezia nei giorni precedenti.

Le anticipazioni, però, chiariscono che l'opinionista non ha sentito niente di sconveniente e quindi tra Incarnato e l'ex corteggiatrice non si sarebbe una frequentazione segreta come Tropea sospettava.

Mentre i due litigavano si è messo in mezzo anche Riccardo, che ancora una volta è andato contro il collega di parterre con parole che hanno innescato la rabbia e la veemenza di quest'ultimo.

Scene tagliate e fan di U&D delusi

A un certo punto della registrazione di U&D che sta andando in onda in tv a partire dal 26 aprile (dovrebbe terminare con la sua terza parte domani, venerdì 28 aprile), c'è stata una rissa tra Armando e Riccardo: chi era in studio ha raccontato che i cavalieri si sono messi le mani addosso per qualche secondo, poi gli altri li hanno separati.

Il pubblico del dating-show già è consapevole del fatto che questo scontro non sarà mai trasmesso su Canale 5: la redazione, infatti, tende a censurare qualsiasi immagine possa istigare alla violenza, soprattutto fisica.

Maria è intervenuta per calmare gli animi e per obbligare i due a fare la pace con una stretta di mano: Incarnato ha anche chiesto scusa per il suo scatto d'ira, quello che i fan avrebbero tanto voluto vedere ma che al 99% sarà cancellato dalla puntata odierna.

In questi giorni sarà dato spazio anche al Trono Classico: Nicole commenterà le esterne con Andrea e Carlo (ha baciato solo il primo, facendo rimanere male il secondo), mentre Luca riuscirà a chiarire un'incomprensione con Alessandra.

Le prossime registrazioni di Uomini e Donne sono fissate per sabato 29 e domenica 30/04: nel fine settimana che sta per cominciare, dunque, i telespettatori verranno aggiornati su quello che sarà trasmesso in tv a partire dall'inizio di maggio, l'ultimo mese in cui il format Mediaset farà compagnia al pubblico prima delle vacanze estive.