Cosa succederà nel corso della nuova registrazione di Amici 2023 in programma il 27 aprile? Cresce l'attesa per la messa in onda della settima puntata del talent show Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi, che si avvia ormai verso le battute conclusive di questa fortunata stagione.

Questo giovedì pomeriggio, i protagonisti del talent show si ritroveranno in studio per le riprese del nuovo appuntamento che, anche questa volta, si preannuncia denso di colpi di scena.

Nuova registrazione Amici 2023 del 27 aprile: ci sarà un'altra eliminazione

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Amici 2023 in programma questo giovedì 27 aprile, rivelano che le riprese sono previste dalle 18 in poi.

In studio torneranno tutti gli allievi che, nel corso di queste settimane, sono riusciti a conquistare il giudizio positivo dei giudici e di conseguenza hanno conquistato l'accesso alle varie puntate successive del talent show, e adesso si giocano il tutto per tutto in vista della finalissima di questa edizione.

Le sorti dei concorrenti in gara, continueranno ad essere ancora nelle mani dei tre giudici del talent show, pronti a decretare il nome del prossimo eliminato di questa settimana.

Cricca in bilico e a rischio eliminazione nella registrazione di Amici 2023 del 27 aprile

Chi avrà la peggio nel corso di questa registrazione di Amici 2023? Chi dovrà dire addio allo show Mediaset? A rischiare è il cantante Cricca che, dopo averla scampata per diverse settimane, questa volta potrebbe ritrovarsi a dover rinunciare per sempre al sogno di accedere alla finalissima.

Malgioglio e gli altri giurati dello show lo faranno fuori dalla gara oppure ci sarà l'ennesimo colpo di scena? Lo scopriremo nel corso delle riprese di questo giovedì 27 aprile.

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto finale della giuria in questa settima puntata del serale di Amici 2023 in onda poi sabato 29 aprile su Canale 5, non si placano le polemiche dopo la scena tagliata della lite tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro.

Lo scontro censurato in tv tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro ad Amici 2023

In una delle ultime puntate del talent show, la conduttrice e il prof si sono ritrovati ai ferri corti, complice una serie di affermazioni da parte di Todaro, che non sono piaciute affatto alla conduttrice.

Tuttavia, la scena è stata tagliata dalla messa in onda televisiva: secondo le indiscrezioni riportate sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, il motivo sarebbe legato al cambio strategia da parte del Biscione, il quale avrebbe chiesto ai suoi conduttori di puntare su una linea meno volgare e trash.