Dopo una settimana d'attesa, stanno per ricominciare le registrazioni di Uomini e donne: i protagonisti dei troni Classico e Over si ritroveranno in studio sabato 29 e domenica 30 aprile. Le anticipazioni chiariranno cosa è accaduto negli ultimi giorni tra coloro che sono stati al centro dell'attenzione nella puntata che è stata trasmessa in tv nel pomeriggio di oggi: Elio ha litigato furiosamente con Tina e Maria è stata costretta ad intervenire, Roberta si è scontrata con Aurora e Armando ha avuto un "corpo a corpo" con Riccardo.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Il cast di Uomini e Donne sta per tornare agli Elios per partecipare alle puntate che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per far sapere che il dating-show si registrerà sabato 29 e domenica 30 aprile: dopo la pausa, dunque, ricominciano i doppi appuntamenti con le riprese della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

I fan non vedono l'ora di sapere cosa accadrà in studio tra i protagonisti che nell'ultimo periodo si sono mostrati nervosi e inclini al litigio: pochi giorni fa, ad esempio, c'è stata una rissa tra Incarnato e Guarnieri che il pubblico televisivo non vedrà mai (la scena sarà quasi certamente censurata nel montaggio).

Armando, però, si è scontrato anche con Aurora dopo aver scoperto che ha scritto alla sua ex Lucrezia per cercare di scoprire cose del suo privato che potessero metterlo in cattiva luce.

Discussioni feroci a Uomini e Donne

La puntata con la quale Uomini e Donne è tornato in onda dopo quasi sette giorni stop, però, è iniziata con il furioso litigio tra Tina ed Elio.

Appena ha sentito il cavaliere chiedere un'altra possibilità a Paola, l'opinionista non ci ha visto più e ha iniziato ad attaccarlo pesantemente.

A far infuriare Cipollari, però, è stata anche la parola "bella" che il corteggiatore di Gemma ha usato mentre discutevano.

La regia ha dovuto censurare molti degli appellativi che la romana ha rivolto al protagonista del Trono Over (la maggior parte dei quali erano parolacce), totalmente fuori di sé per oltre un quarto d'ora.

Quando Maria è intervenuta per cercare di calmare la situazione, Tina se l'è presa anche con lei e ha tuonato: "Basta difendere i malfattori eh".

La vamp ha lasciato lo studio arrabbiatissima ma a difenderla ci hanno pensato Gianni Sperti, le dame del parterre (Gemma Galgani compresa) e Armando: l'unica che ha definito esagerata la reazione dell'opinionista, è stata De Filippi.

Censure audio e non solo a Uomini e Donne

Quando Tina è rientrata è ricominciato il battibecco con Elio: quest'ultimo non ci stava alle offese che la romana gli aveva appena fatto davanti a milioni di spettatori, per questo ha ripetuto più volte che avrebbe potuto querelarla.

Quando l'opinionista si è un po' calmata, la padrona di casa ha fatto un discorso per spiegare al cavaliere come è fatta e che spesso è impossibile contenere le sue reazioni spontanee.

Cipollari è apparsa risentita dalle parole con le quali Maria sembrava difendere il suo "rivale", ma dopo un po' ne ha capito il motivo.

"Sto cercando di evitarti una querela", ha ripetuto più volte la conduttrice del dating-show nel corso della puntata che è andata in onda il 26 aprile.

Notizia di queste ore, invece, è che le prossime registrazioni di Uomini e Donne saranno sabato e domenica: a breve, dunque, i fan saranno aggiornati su tutto quello che accadrà in studio tra dame e cavalieri, ma anche tra i due tronisti "in carica" e i loro spasimanti.

Mancano poche settimane alla fine della stagione e Luca e Nicole presto dovranno fare la scelta.