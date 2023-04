Si sono svolte le riprese di una nuova puntata di Uomini e donne: le anticipazioni che sta dando Lorenzo Pugnaloni su Instagram, fanno sapere che il 15 aprile non si è parlato di Armando e del "caos" che è nato attorno alle sue ambizioni televisive.

Maria De Filippi, infatti, si è occupata di Paola e del cavaliere che sta "condividendo" con Gemma: le due dame stanno conoscendo il signor Elio nello stesso periodo. Ancora tensioni, inoltre, tra Roberta e Nicole a causa dei baci che la tronista continua a dare ai suoi corteggiatori.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 15 aprile hanno un po' spiazzato i telespettatori: in molti, infatti, si aspettavano che l'argomento principale della puntata fosse Armando. Chi ha assistito alle riprese, invece, racconta che la presentatrice del dating-show non ha neppure fatto accenno alle mille polemiche che sono nate in settimana su Incarnato e sulle cose poco carine che avrebbe detto sulla redazione (teoria riportata sia da Pamela Barretta che da altre ex dame del programma).

Gli spoiler, dunque, riguardano Paola: la donna ha deciso di interrompere la conoscenza con l'uomo che era sceso per corteggiarla pochi giorni prima e questo ha spinto Gianni Sperti a criticarla duramente.

Anche il resto del cast e il pubblico presente sono andati contro la protagonista del Trono Over, che a un certo punto si è anche alzata in piedi per andare faccia a faccia con Armando che la stava attaccando.

Un nuovo spasimante per la 'regina' di U&D

Paola, però, il 15 aprile è stata al centro dell'attenzione anche per aver accettato il numero di telefono del cavaliere che in settimana è uscito con Gemma.

Le due "antagoniste", dunque, si sono ritrovate un'altra volta a dover condividere un signore: si chiama Elio l'uomo che Galgani ha puntato e che la sua "rivale" vorrebbe portarle via.

Stando alle anticipazioni che ha riportato il blogger Pugnaloni in questi minuti, nella registrazione odierna di U&D non si sarebbe parlato né di Riccardo Guarnieri né di altri "veterani" del Trono Over.

Armando, infatti, si è fatto notare soltanto per la lite che ha avuto con Paola e non per qualche nuova conoscenza che avrebbe intrapreso dopo il "caos" che lo ha travolto negli appuntamenti precedenti.

Le novità sui giovani di U&D

Sul fronte giovani, gli spoiler del 15 aprile riguardano soltanto Nicole. La tronista è uscita in esterna sia con Carlo che con Andrea ma, a differenza del passato, ha baciato soltanto il primo. Gli opinionisti hanno sottolineato questo particolare insolito e Roberta non ha perso l'occasione per punzecchiare la sua "rivale" preferita.

La dama del Trono Over, infatti, ha detto che secondo lei sarebbe solo merito dei corteggiatori se il trono di Santinelli offre qualche contenuto; la ragazza, infatti, secondo Di Padua sarebbe brava soltanto a baciare e a fare la "gatta" con i suoi spasimanti.

Tra le due c'è stato un vivace botta e risposta in linea con tutti gli altri che hanno avuto nelle puntate precedenti.

Quando Maria De Filippi ha chiesto a Nicole con chi volesse ballare, lei ha fatto il nome di Andrea ma lui ha declinato l'invito. Carlo, sempre più preso dalla romana, si è alzato e ha raggiunto la giovane a centro studio per un lento.

Cristian, che si è auto eliminato nella penultima registrazione del dating-show, non era in studio: il blogger Pugnaloni conferma che la studentessa ha deciso di non andarlo a riprendere e di restare con due soli corteggiatori fino alla scelta.